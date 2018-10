D-reizen berekent geen extra telefoonkosten door aan klant

Reactie op eerder verzonden bericht van Consumentenbond



Vanmorgen verscheen in een nieuwsbericht van de Consumentenbond dat D-reizen klanten extra zou laten betalen voor het bellen met hun klantenservice en hiermee de wet zou overtreden. In een reactie hierop laat D-reizen weten dat dit pertinent niet het geval is en dat voor het D-reizen consumentenservicenummer alleen de gebruikelijke belkosten worden berekend.



D-reizen serviceorganisatie



Danja Lekkerkerk, Manager Marketing & Communicatie: “D-reizen heeft een optimale service richting de consument juist hoog in het vaandel staan. Ons Servicecenter staat met het servicenummer 0900-1811 zeven dagen per week tot 23.00 uur klaar om de reiziger te helpen met allerhande vragen. Hiervoor berekenen wij geen extra kosten, in tegenstelling tot het bericht dat vanmorgen is verspreid. Alleen de normale belkosten worden aan de klant berekend. Dit wordt ook duidelijk gecommuniceerd op het moment dat je het nummer belt. We betreuren de onjuiste berichtgeving dan ook ten zeerste en hebben de Consumentenbond om een rectificatie gevraagd.”