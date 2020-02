Remedial Teachers pakken kansenongelijkheid in school aan

Hoe ziet de minister de toekomst van ons onderwijs voor zich? Als kleine klassen, extra zorg en meer aandacht voor leerlingen gekocht kunnen worden door rijke ouders op particuliere scholen. Terwijl volgens de onderwijsinspectie op scholen met veel leerlingen met wel of geen-westerse migratieachtergrond het oplopende lerarentekort een zware druk legt op de onderwijskwaliteit.



Voor kinderen van rijke ouders is het goed toeven op school, waar in kleine klassen, extra zorg en meer aandacht voor leerlingen gekocht kan worden. Dat staat in schril contrast met de bevindingen van de onderwijsinspectie op scholen met overwegend een migratie-achtergrond. Daar legt het oplopende lerarentekort een zware druk op de onderwijskwaliteit. Hoe ziet de minister de toekomst van ons onderwijs voor zich nu we te maken hebben met zulke grote verschillen in kansen voor leerlingen?



Meer maatwerk als oplossing



“Er moeten meer mogelijkheden voor maatwerk komen, die structurele oplossingen kunnen bieden aan dit probleem binnen het reguliere onderwijs. Juist voor leerlingen met een complexere ondersteuningsbehoefte.” Dat is een uitspraak van Minister Slob in zijn onlangs verschenen adviesverslag(1), waarin o.a. bovenstaande vraag werd gesteld. Minister de Jonge en Slob hebben aangegeven te onderzoeken wat er nodig is om meer maatwerk mogelijk te maken. Maar tot die tijd zit de Landelijke Beroepsvereniging niet stil. Zij pleit voor het belang van remedial teaching in scholen. Maatwerk dat passend is, in de scholen aangeboden. Precies zoals passend onderwijs beoogt. Uitgevoerd door een professional; een remedial teacher of gespecialiseerd leerkracht.



Kansenongelijkheid tegen gaan



Het aantal uitgaven aan aanvullend onderwijs is de afgelopen jaren enorm gestegen, dat blijkt uit alle cijfers. Maar het lijkt erop dat scholen dit aanvullend onderwijs niet in school aanbieden. Dat is een zorg die er in het onderwijsveld speelt en die minister Slob inmiddels erkent. Scholen moeten meer armslag krijgen om te investeren in extra begeleiding aan de leerlingen die dit nodig hebben. De huidige ontwikkelingen binnen het aanvullend onderwijs leiden tot kansenongelijkheid. Als een deel van de kinderen extra onderwijs ontvangt en een deel niet, ontstaan er verschillen. De raad adviseert scholen en samenwerkingsverbanden beter gebruik te maken van de al bestaande wettelijke mogelijkheden. Feitelijk is door de komst van passend onderwijs in 2014 ruimte voor maatwerk in het onderwijs toegenomen. Maar dit aanvullend onderwijs lijkt nu te gaan lijken op schaduwonderwijs. En dat mag niet leiden tot kansenongelijkheid.



Professionele aanpak



Een andere zorgwekkende constatering is dat in de zoektocht van ouders naar passend onderwijsaanbod geregeld naar particuliere scholen wordt uitgeweken. Het baart de onderwijsraad zorgen dat oplossingen gezocht worden buiten het publieke stelsel. Passend Onderwijs heeft deze verantwoordelijkheid bij de scholen en samenwerkingsverbanden zelf neergelegd. Maar in de praktijk constateren we dat er door de druk op scholen, te weten het lerarentekort, volle klassen, instroom van migratieleerlingen, vaak niet ingezet wordt op extra ondersteuning op maat. Remedial teaching uitgevoerd door een remedial teacher en/of gespecialiseerd leerkracht (M(SEN)) is nodig en biedt de oplossing. De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers



(LBRT) is een beroepsvereniging van professionals die zich hebben gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen met leerproblemen of leerstoornissen. Zij zetten zich zichtbaar in voor onderwijs op maat in de school.



De LBRT ziet toe op de kwaliteit van dit aanvullende onderwijs



De vraag is wie de kwaliteit van het aanvullend onderwijs monitort. Op dit moment geeft huidig onderzoek alleen aan dat ouders tevreden zijn over het schaduwonderwijs dat wordt aangeboden, maar ziet de onderwijsinspectie niet toe op het aanbod toetstrainingen, (huiswerk)begeleiding en/of digitale programma’s.



De Landelijke Beroepsvereniging die zich inzet voor remedial teaching in de school, maakt zich hard voor onderwijs op maat dat voldoet aan kwaliteitscriteria en uitgevoerd wordt door professionals. Door middel van een in-huis-academie, regionale netwerkmogelijkheden, intervisiegroepen en een kwaliteitsregister, wordt kwaliteit door de beroepsvereniging LBRT gewaarborgd.



Vier kernproblemen met een duidelijke oplossing



De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) draagt graag bij aan het verhelpen van De knelpunten die in het verslag van het Ministerie van OCW-onderzoek naar aanvullend particulier onderwijs-, centraal staan en die in dit persbericht worden belicht. Een belangrijke oplossing is het bieden van onderwijs op maat door een geregistreerde professional om kansenongelijkheid aan te pakken..



