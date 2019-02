Expositie: Karel Appel - Werk op canvas en papier bij Gallery Delaive

Karel Appel - Werk op canvas en papier



Niet op de TEFAF, wel in Amsterdam!



9 maart – 12 april 2019



Een expositie van origineel werk van Karel Appel op doek en papier bij Gallery Delaive in Amsterdam.



Gallery Delaive is in maart 2019 niet te vinden op de TEFAF in Maastricht, maar wel op de Spiegelgracht in Amsterdam en presenteert daar met trots de tentoonstelling Karel Appel: Werk op canvas en papier.



Karel Appel (Amsterdam, 25 april 1921 – Zürich, 3 mei 2006), medeoprichter van de kunstenaarsgroep CoBrA in 1948 en één van de succesvolste Nederlandse kunstenaars uit de tweede helft van de twintigste eeuw heeft een omvangrijk en zeer divers oeuvre nagelaten. De expressionistische schilder is bekend van zijn schilderijen met felle kleuren, grote contrasten en ogenschijnlijk kinderlijke voorstellingen. Op het eerste gezicht abstract, zijn er voor wie wat langer kijkt in zijn werk allerlei vormen te ontdekken van menselijke figuren, dieren en landschappen. Appels werk werd tentoongesteld in alle belangrijke musea ter wereld en is vandaag de dag zeer goed vertegenwoordigd in vele internationale, belangrijke museale- en particuliere collecties, waaronder het Guggenheim Museum in New York, Tate Gallery in Londen, Het Museum of Fine Arts in Boston en het Stedelijk Museum in Amsterdam. In 2012 werd een schilderij van Karel Appel uit 1951 bij veilinghuis Christie’s verkocht voor 841.000 euro.



Gallery Delaive presenteert een overzicht van werk op doek en papier, een periode bestrijkend van 1960 tot eind jaren negentig. Eén van de topstukken in de expositie is het werk Landschappelijke mensen, een kleurrijk doek van maar liefst 150 x 150 cm., uit 1974. Dit werk is een typisch voorbeeld van Appels unieke stijl die hem tot een absolute grootheid in de moderne kunst maakte.



Niet op de TEFAF, wel in Amsterdam: een uitgebreid aanbod van Karel Appel bij Gallery Delaive.