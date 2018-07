Hairspray ontploft in haren Amsterdamse

Even haar haar sprayen, pakte voor de 19-jarige Amsterdamse Nathalie Verhulst begin deze maand faliekant verkeerd uit: de bus hairspray ontplofte en vloog spontaan in brand. Het kostte de vrouw een hele hap haar. Zij stelt nu de fabrikant aansprakelijk.



De hairspray, uitgroeispray van het merk Syoss, had ze van haar vader gekregen. Ze wilde kijken wat die met haar haarkleur deed. Toen de bus ontplofte, verbrandde een groot stuk van haar lange haar. Doordat ze voorover gebogen zat toen ze haar haar bespoot, liep ze bovendien brandwonden aan haar hoofd op, wat een bezoekje aan het ziekenhuis betekende. Nadien heeft een kapper de rest van haar maar op dezelfde lengte afgeknipt als tot waar het verbrand was.



Nathalie: “Het ging zó snel: ik hoorde ‘boem!’, en toen begon mijn haar meteen te knetteren en werd alles opeens ontzettend heet. Ik was er echt van in shock. Schandalig toch dat dit zomaar gebeurt? Dat spul wordt overal verkocht, mijn familie en vriendinnen gebruiken het ook allemaal! Ook de kapper schrok heel erg toen ik aankwam: ‘Ik heb een ongelukje gehad …’ In totaal is er zo’n 13 centimeter afgegaan, boven en rondom het verbrande stuk waren ook nog delen verschroeid.”



De Amsterdamse heeft Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht https://www.juridischbureauletselschade.nl in Amsterdam ingeschakeld om verhaal te halen bij de fabrikant van de hairspray, Henkel. Die is inmiddels officieel aansprakelijk gesteld voor het ongeluk, maar heeft nog geen standpunt ingenomen in de kwestie. Het slachtoffer claimt onder meer haar medische kosten, haar ongeplande bezoek aan de kapper, en smartengeld voor de doorstane schrik, pijn en ellende.



FOTO: Rechtsonder mist een hele hap haar, met dank aan een ontplofte bus hairspray. (Eigen foto)