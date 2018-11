Egeria lanceert corporate giving-programma Egeria DO

Na zes maanden voorbereidingstijd lanceert Egeria met Egeria DO een ambitieus corporategiving-programma. Egeria DO is op een vergelijkbare manier als de andere fondsen van de Amsterdamse investeringsmaatschappij opgezet en wordt aangestuurd door een speciaal aangetrokken specialist en een eigen team.



Egeria DO gaat van start met een budget van EUR 5 miljoen voor vijf jaar. Het fonds steunt projecten in Nederland uit zowel de wereld van de kunst, cultuur en maatschappij als op gebied van ESG en innovatie. De hoogte van het bedrag – dat wordt toegekend in de vorm van een gift – wordt per aanvraag bepaald.



Social return target



Egeria heeft Jane Shaw, strategisch consultant en corporate giving-specialist, aangetrokken voor Egeria DO: “We hebben Egeria DO zo opgezet dat het echt een onderdeel van Egeria is. We managen het als een regulier fonds en beoordelen de aanvragen op een manier die vergelijkbaar is met de investeringscriteria van Egeria. Een project moet heldere en meetbare doelstellingen hebben en bedrijfsmatig worden geleid. We steunen projecten met ambitie, geleid door mensen die zoeken naar verbinding en die een significante en blijvende impact op de samenleving willenmaken. Een belangrijk verschil is evenwel dat we bij Egeria DO niet kijken naar een financial return target, maar naar een social return target.”



Kennis en netwerk



Corporate Givingen duurzaamheid zijn traditioneel belangrijk voor Egeria. Zo heeft het bedrijf in 2017 als eerste investeringsmaatschappij de NVP ESG Award van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen gewonnen.Barbara Glaser, Business Development & Investor Relations Director Egeria: “Met Egeria DO willen we initiatieven die anders niet haalbaar zouden zijn mogelijk maken. Dat kunnen projecten zijn vanuit onze portefeuillebedrijven, maar dat hoeft niet. Omdat we met Egeria DO naast financiële steun ook onze kennis en netwerk willen inzetten verwachten we dat de mensen achter een project net als wij geloven dat je door samen te durven bouwen het verschil kan maken.”



Stichting leerKRACHT



Het eerste project dat Egeria DO steunt is de Stichting leerKRACHT, een in 2012 opgerichte stichting die met hun ontwikkelde methode scholen helpt met het creëren van een verbetercultuur. Met deze aanpak zette ze leraren in hun kracht en willen ze gelijke kansen voor alle leerlingen creëren.Dankzij de door Egeria DO toegezegde steun voor twee jaar kan de Stichting leerKRACHT haar methode grootschalig uitrollen en kunnen in 2022 maar liefst 20% van alle scholen in Nederland deelnemen aan dit belangrijke programma.



Egeria DO



De naam Egeria DO – met de naduk op de ‘o’ – is geïnspireerd op de Japanse uitspraak van de Chinese term ‘Tao’, wat staat voor de weg terug naar zelfontwikkeling. Zo wil Egeria DO niet geven om slechts te geven, maar om samen duurzaam verschil mogelijk te maken. Aanvragen kunnen via https://do.egeria.nlworden ingediend.