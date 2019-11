Veel misvattingen over robots en AI

Nieuw platform RockingRobots.nl is realistisch over de grote maatschappelijke veranderingen. Zorgrobots, killerrobots, sexrobots, gezichtsherkenning, vergaande surveillance. Robots en kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) zijn dagelijks in het nieuws. De technologie is nieuw, ingrijpend en verandert voortdurend. Dit roept veel vragen op over de betekenis van deze technologie voor mensen, bedrijven en de maatschappij. Het nieuwe platform RockingRobots.nl beantwoordt deze vragen, actueel en realistisch.



Juist omdat deze technologie zo enorm ingrijpend is, en tegelijkertijd voor veel mensen ongrijpbaar lijkt, bestaan er veel misvattingen over robotics en AI. Machines die zo slim worden dat ze de wereld overnemen is een veelgebruikt schrikbeeld. De vraag of machines mensen vervangen, of juist nieuwe banen scheppen is ook een actuele discussie. En dan is er de discussie over AI en ethiek: hoe eerlijk en ethisch zijn de beslissingen die door algoritmen worden genomen?



Hoofdredacteur Marco van der Hoeven: “De maatschappij waar we nu in leven is een digitale maatschappij. De trend die deze digitale maatschappij de komende jaren het meest zal veranderen is artificial intelligence, met robotics als de fysieke vorm van AI. We vinden het daarom belangrijk die ontwikkelingen te volgen en er op het speciaal daarop gericht platform RockingRobots.nl over te berichten met nieuws, trends en achtergronden.”



Rocking Robots is een initiatief van Mediabureau Leiden, al vijftien jaar een van de leidende bureaus op het gebied van technologiecontent. Eigenaar Marco van der Hoeven volgt de digitale transformatie al vanaf 1996, onder meer voor de vaktitels Computable, CIO Magazine, IT Executive en Executive People.