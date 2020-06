Nederlandse onderneming levert 'Hygienische Poorten'

Amsterdams Bedrijf Clean Label is het eerste Nederlandse bedrijf dat de zogeheten ‘hygiënische poorten’ levert.



We zagen al eerder desinfectietunnels. Waar alle bezoekers van Russische president Poetin doorheen moeten voordat ze hem mogen ontmoeten. Nu zijn er ook desinfectiepoorten. Een stuk compacter, maar met hetzelfde effect. Deze poorten zijn slechts simpele doorgangen die biologisch afbreekbaar desinfectiemiddel als nevel sproeien over wie er ook doorheen gaat. 10 seconde blijven staan en je bent schoon. Wat overigens gewoon is toegestaan in Europa.



Op de grote luchthavens van Dubai, Italië, China en Qatar is de luxe-editie van deze poorten al te zien. Ook bij internationale voetbalteams zijn deze poorten in gebruik. Het COVID-19 virus zal er niet door verdwijnen. Maar net als handenwassen of desinfectiemiddel gebruiken op winkelwagentjes heeft het wel nut. Wanneer je er doorheen loopt is alles aan de buitenkant schoon, dus als je ergens gaat zitten of iets aanraakt kun je het virus minder snel doorgeven.



In Nederland wordt nu ook initiatief genomen. Instellingen en ondernemingen in Nederland staan te springen om deze poorten.



Bioscoopzalen, horeca, theaters en winkels lopen namelijk elke dag klandizie mis omdat veel mensen er toch voor kiezen, en maar goed ook, om thuis te blijven. Men voelt zich toch onveilig. Nu deze poorten ook hier op de markt zijn kunnen ook deze ondernemers de veiligheid en het veiligheidsgevoel van hun bezoekers vergroten.



Zorginstelling ‘Respect’ in Den Haag gaat deze essentiële poorten als eerste zorginstelling in Nederland plaatsen. Zo kan het bezoek aan de instelling een stuk veiliger aanvoelen. Alle bacteriën en virussen van buitenaf worden onschadelijk gemaakt, de virussen die binnen zitten houd je tegen met een mondkapje.



Het Amsterdamse bedrijf heeft de wereldwijde markt bekeken en bied niet alleen de simpele poorten aan, maar ook de duurste A-kwaliteit varianten, die overigens ook op de luchthavens te vinden zijn. De simpelere poorten zijn vooral voor de hard getroffen ondernemers.



De aanvragen voor deze poorten stromen binnen, gemeenten en ondernemingen willen graag dat hun personeel, klanten en bezoekers zich veilig voelen, wanneer ze bij hun op bezoek komen. Deze vraag is nu zelfs zo groot dat er een wachttijd geldt. Het bedrijf had zelf niet verwacht dat er zoveel interesse zou zijn in hun product.