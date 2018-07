Ticketveiling.nl viert 7e verjaardag met digitaal prijzenrad

LEIDERDORP - Ticketveiling.nl viert haar 7e verjaardag en trakteert consumenten op een week lang gratis prijzen. De organisatie heeft hier een digitaal prijzenrad voor laten bouwen. ,,De cadeaus in het rad lopen zeer uiteen.’’ vertelt Jeroen Hillenaar, algemeen directeur van Ticketveiling.nl. ,,Van tickets voor Phantasialand tot aan diverse sauna arrangementen.” Aanbieders van Ticketveiling.nl hebben hier hun steentje aan bijgedragen. ,,We hebben een sterke band met onze aanbieders en ontvingen veel speciale cadeaus die we als extraatje weg zullen geven in ons rad.” Ticketveiling.nl onderscheidt zich van concullega’s door haar frequente themaweken en actiedagen.



‘Altijd prijs!’ is wat de organisatie communiceert. Na iedere veiling die wordt gewonnen krijgt men eenmalig de mogelijkheid om een ‘draai’ te geven aan het rad. ,,We hebben grote aantallen die we weg zullen geven zodat iedereen altijd prijs heeft.” Aldus Hillenaar. ,,Tickets voor Madame Tussauds, World of Dinos, diverse pannensets, horloges, Parya Mini Cube camera’s, Philips Espresso machines, tassen en meer! Het rad wordt hysterisch en alles gaat eruit!” De organisatie geeft aan haar consumenten zeer te waarderen en viert haar verjaardag daarom graag samen met hen.



Groeiende onderneming



Ticketveiling.nl is in 2011 gelanceerd en is inmiddels uitgegroeid tot een uniek veilingplatform waar vraag en aanbod samenkomen. ,,We groeien enorm. Ons team blijft zich uitbreiden en ons nieuwe frisse en inspirerende pand doet ons goed. Een mooie plek waar we met een jong en flexibel team onze groei kunnen verwezenlijken. Onze verjaardag wordt dus zowel intern als extern, groots gevierd.”



Visie



Ticketveiling.nl veilt onder meer reizen, dagjes uit, wellness arrangementen, producten en meer. Het is de ambitie van Ticketveiling om uit te groeien tot het meest populaire veilingplatform van Nederland. Het bedrijf streeft naar een gevarieerd aanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van de consument. Ticketveiling.nl is onderscheidend en vernieuwend. Er zijn veel ludieke actiedagen die de consument extra voordeel bieden. Volgens algemeen directeur Jeroen Hillenaar streeft Ticketveiling.nl ernaar om voor ieder budget iets te kunnen betekenen. ,,Ticketveiling.nl is geschikt voor iedere portemonnee!”