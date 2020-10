PanCompany BV tweede keer op rij Great Place to Work Certified

PanCompany is door Great Place To Work voor het 2e jaar op rij beloond met het keurmerk ‘Great Place To Work Certified’. Het IT consultancy bedrijf scoort in het bijzonder hoog op de zorg, ondersteuning en de eerlijke behandeling van haar medewerkers. Ook de kameraadschap onder collega’s komt onder meer als sterk uit de bus.



Great Place to Work Nederland onderzoekt de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen organisaties. Op basis van een onderzoek onder medewerkers wordt gekeken of er is voldaan aan de criteria voor goed werkgeverschap. Alleen organisaties die de vereiste scores behalen mogen de titel Great Place to Work Certified dragen.



“We zijn erg trots dat we weer een jaar lang het predicaat Great Place To Work Certified mogen voeren. Het is een groot compliment van en voor al onze collega’s!”, zegt Marc Vaessen, Managing Director van PanCompany.



René Brouwers, directeur van Great Place to Work Nederland: “Onze overtuiging is dat goed werkgeverschap de weg is naar organisatiesucces. Organisaties die een cultuur van vertrouwen, trots en plezier hebben, presteren beter.” Brouwers over het onderzoek: “Wij vragen de mening van medewerkers op vijf waarden: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap.”



“Het was best even spannend om te zien hoe corona van invloed zou zijn op de resultaten van het medewerkeronderzoek. Hoe fantastisch is het dan om te zien dat we het zelfs nog beter hebben gedaan dan afgelopen jaar! Absoluut geen vanzelfsprekendheid in een tijd van thuiswerken, waarbij we aangewezen zijn op contact op afstand.”, zegt Vaessen.



PanCompany voorziet in de projectmatige behoefte aan expertise en capaciteit van grootzakelijke klanten. Dat doen ze met 65 ervaren IT experts op de vakgebieden software development, test engineering, agile management en data analytics. De kernwaarden ondernemerschap, vakmanschap en plezier staan centraal in de bedrijfscultuur van het bedrijf. “Wat ons al vanaf de start in 2011 anders maakt is dat we een moderne vorm van dienstverband aanbieden, die aansluit bij een maatschappelijke trend dat mensen in hun werk op zoek gaan naar meer vrijheid, verantwoordelijkheid en betere, eerlijke verdiensten”, aldus Vaessen.