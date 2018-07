Taxatie Data Netwerk biedt meer keuzevrijheid



Taxateur en klant profiteren van snelle en heldere taxatie vastgoed



Nieuwegein, 24 juli – De NVM en haar deelneming fluX gaan vanaf komende september werken met het Taxatie Data Netwerk (TDN). Dit is een verbindend netwerk dat taxateurs in staat stelt om sneller, flexibeler en transparanter taxaties van woningen uit te werken en gevalideerd te krijgen. Het TDN bevordert gezonde concurrentie op de taxatiemarkt en zorgt ervoor dat klanten snel een juiste en heldere taxatie van hun woning of appartement krijgen. De NVM start na de zomervakantie een pilot met het TDN, dat zowel klanten als taxateurs meer keuzevrijheid biedt.



Het juist taxeren van woningen is van wezenlijk belang voor een goed functionerende woningmarkt en de Nederlandse economie. Genoeg reden voor de NVM om de taxatiemarkt beter te laten werken door innovaties toe te passen. Bij taxaties van woningen en appartementen is op dit moment te weinig transparantie. Een opdrachtgever of geldverstrekker, zoekt vaak via een validatie-instituut een taxateur uit. Dan is de taxateur meestal verplicht te werken met de taxatie-uitwerksoftware van dat betreffende validatie-instituut, via welke de aanvraag binnenkomt. Ook kan een taxateur rechtstreeks een opdracht binnen krijgen, maar ook dan wordt in eerste instantie de keuze voor het validatie-instituut gemaakt en daarmee aan de gekoppelde software. “TDN kan de snelheid van taxaties verbeteren. Het probleem is nu dat wanneer een taxateur kiest voor een validatie-instituut dat veel taxaties moet verwerken en daardoor eventueel een achterstand in de verwerking heeft, de taxateur en opdrachtgever langer moeten wachten tot de taxatie-uitwerking wordt goedgekeurd”, zegt NVM Algemeen Bestuurslid Marcel de Boer. “Dat is ook niet in het belang van de klant, want die heeft vaak snel zijn taxatierapport nodig, zeker in de huidige krappe markt.”



Taxateur kiest straks zelf de uitwerksoftware



Met het TDN kan een taxateur straks zelf de keuze maken welke taxatie-uitwerksoftware hij wil gebruiken, daarna heeft de taxateur de keuze uit 4 verschillende validatie-instituten om het rapport te valideren. Dit schept helderheid en bevordert de concurrentie tussen de verschillende uitwerkprogramma’s en werkt daarmee innovatie in de hand. Ieder onderdeel in de taxatieketen, de uitwerksoftware en de validatie-instituten, kan zich concentreren op de eigen kerntaak. Dat gaat de snelheid en uiteindelijk de kwaliteit van de taxatierapporten ten goede komen. Ook de hypotheekverstrekkers kunnen hun voordeel doen met het feit dat NVM-taxateurs met het TDN gaan werken.



Opdrachtgever krijgt gefundeerde keuze



De NVM start na de zomer met een groep innovatieve taxateurs een pilot met het TDN. Dan kan naar verwachting worden begonnen met het aansluiten van taxateurs. In een volgende stap krijgen hypotheekadviseurs direct in beeld welke taxateurs wellicht gespecialiseerd zijn in specifieke woningen. Zo krijgen taxateurs de gelegenheid zich goed te presenteren en de klant of hypotheekadviseur kan een gefundeerde keuze maken. Dat komt de kwaliteit van de taxaties ten goede.