'Meer diversiteit op kieslijsten verrijkt'

Toegenomen diversiteit op de kieslijsten is een stap vooruit. De Tweede Kamer hoort een afspiegeling van de samenleving te zijn. Hoe diverser de perspectieven van TK-leden, hoe waardevoller hun inzichten. Uit onderzoek blijkt dat diverse perspectieven, meningen en visies leiden tot creatieve en innoverende oplossingen. Juist in de politiek is de relevantie groot. Bovendien werkt het emanciperend voor alle leden die tot een minderheid (migratieachtergrond, LHBTI-personen, mensen met een beperking etc.) behoren als mensen uit deze minderheden besluitvormende posities terecht te komen.



Sahar Noor is adviseur en onderzoeker bij Movisie.