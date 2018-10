Ramphastos Investments neemt HEMA over

Nieuwe afspraken met franchisenemers over samenwerking







Amsterdam, 18 oktober 2018. Investeringsmaatschappij Ramphastos Investments (‘Ramphastos’) van ondernemer Marcel Boekhoorn heeft het voornemen HEMA inclusief schulden over te nemen van Lion Capital. Dat maken de partijen vandaag bekend. Samen met haar nieuwe eigenaar kan HEMA zich de komende jaren volledig richten op investeren in de thuismarkt, online groei, internationale expansie en het verbeteren van de winstgevendheid. Tegelijkertijd zijn met de Vereniging van Aangesloten Bedrijven (VAB), de franchisenemers van HEMA, nieuwe afspraken gemaakt, waaronder over e-commerce.







Tjeerd Jegen, CEO van HEMA: “Ik ben erg verheugd met de komst van Ramphastos als nieuwe eigenaar van HEMA. Dit is het beste scenario voor HEMA, onze klanten, medewerkers en franchisenemers. Marcel Boekhoorn en zijn team hebben in de afgelopen jaren laten zien dat zij betrokken zijn bij hun deelnemingen, ondernemerschap stimuleren en een sterke investeringsvisie hebben. Daarnaast wil ik onze franchisenemers bedanken voor hun inzet om tot nieuwe toekomstbestendige afspraken te komen. Dat maakt de weg vrij om samen met onze nieuwe eigenaar en de franchisenemers te werken aan een sterker en financieel gezond HEMA.”



Marcel Boekhoorn, ondernemer en eigenaar van Ramphastos: “HEMA is een iconisch merk met geweldige internationale kansen, maar ook in Nederland zijn er genoeg mogelijkheden om te groeien. De overname past in mijn ambitie om bedrijven te laten groeien. Samen met het HEMA-team en haar franchisenemers wil ik van HEMA een wereldmerk maken.”



De komst van Ramphastos als nieuwe eigenaar stelt HEMA in staat nog sterker invulling te geven aan haar groeiambities. Zo zal er meer worden geïnvesteerd in de kernmarkten Nederland en België, e-commerce en de internationale expansie in Europa en daarbuiten. HEMA werkt in toenemende mate met internationale partners, zoals Apparel Group in het Midden-Oosten. Hierdoor verandert HEMA van een winkelketen met eigen winkels naar een internationaal merk. HEMA wil zich de komende jaren hierin verder ontwikkelen. HEMA kijkt daarom ook naar mogelijkheden om het aantal internationale partners uit te breiden met als doel om de expansie te versnellen.



Akkoord franchisenemers



HEMA, Ramphastos en de VAB hebben reeds in een vroeg stadium van de overnamegesprekken met elkaar gesproken. Met de franchisenemers zijn nieuwe afspraken gemaakt over onder andere de afrekening over e-commerce. HEMA en de VAB zijn zich ervan bewust dat alleen samenwerken de enige manier is om vooruit te komen. Alle lopende rechtszaken zijn inmiddels ingetrokken, evenals de opzegging van franchisecontracten.



Financieel gezond



Een belangrijk onderdeel van de strategie is het verder financieel gezond maken van HEMA. In de afgelopen jaren heeft HEMA geïnvesteerd in haar positionering, de winkelformule, e-commerce en internationale groei wat leidde tot betere financiële resultaten. In de komende jaren wil HEMA samen met Ramphastos haar schuldpositie significant verlagen en de investeringen fors verhogen.



De centrale ondernemingsraad van HEMA heeft inmiddels positief advies uitgebracht over de voorgenomen overname. Daarnaast zal de transactie worden voorgelegd aan de mededingingsautoriteiten. Partijen hebben besloten om geen financiële details bekend te maken.



Informatie over HEMA



Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten beter, leuker en makkelijker. De producten en diensten van HEMA kenmerken zich door goede kwaliteit, een goed ontwerp voor een scherpe prijs. HEMA heeft 32.000 eigen producten en diensten, meer dan 750 winkels in 9 landen, 2 continenten en ruim 19.000 medewerkers.



Informatie over Ramphastos Investments



Ramphastos Investments is de investeringsmaatschappij van Marcel Boekhoorn, een Nederlandse ondernemer. Ramphastos heeft op dit moment (overwegend meerderheids-) belangen in meer dan 30 bedrijven in verschillende sectoren. Marcel Boekhoorn begon zijn carrière in 1981 bij Deloitte & Touche als registeraccountant en in 1994 lanceerde hij zijn eigen risicokapitaal- en investeringsfonds Ramphastos Investments, dat hij vandaag de dag nog steeds leidt. Marcel Boekhoorn heeft verschillende bedrijven geleid naar groei, expansie en marktleiderschap, door een buy-and-build-strategie na te streven en nieuwe klanten, zakelijke partners en de sterkste managementteams aan te trekken. Hij ondersteunt niet alleen portfoliobedrijven actief door hen te helpen bij het bepalen van hun strategieën, maar speelt ook een belangrijke rol bij het behalen van hun bedrijfsdoelstellingen. Voorbeelden van succesvolle investeringen zijn Bakker Bart, Telfort en High Tech Campus Eindhoven.



