Akkoord reserves voormalige fondsen schilderssector (SAG)

Op 28 maart 2018 hebben OnderhoudNL, FNV en CNV als bestuurders van het voormalige O&O Fonds, waaronder IBR, het Vakantiefonds en het Sociaal Fonds Schildersbedrijf (SFS), na een zorgvuldig onderhandelingstraject hun handtekening gezet onder de toekenning van de overgebleven reserves.



Dit betekent dat reserves door de nieuw in te richten Stichting Mijn Carriere beschikbaar worden gesteld voor adviesgesprekken, loopbaantrajecten en scholing in het kader van duurzame inzetbaarheid. Op het moment dat Mijn Carriere operationeel is zal informatie worden verstrekt over de subsidiemogelijkheden en -voorwaarden.



Overige reserves komen beschikbaar voor reparatie van pensioen van werknemers die in de periode 2013 — 2016 een WW- uitkering hebben gehad.