Europees Parlement pakt fraude en misstanden in vrachtwagensector aan

Het moet afgelopen zijn met uitbuiting van chauffeurs en gesjoemel in de vrachtwagensector, vindt het Europees Parlement. Daarom komen er maatregelen tegen de vele misstanden in de wegtransportbranche. Truckers, maar ook de vervoersbedrijven zelf moeten hierdoor op den duur beter af zijn. Er moet een gelijk speelveld ontstaan, waarin betere rusttijden, meer handhaving en goede arbeidsvoorwaarden de basis vormen.



Maandag keurde de transportcommissie van het Europees Parlement een pakket aan maatregelen goed om de positie van vrachtwagenchauffeurs te verbeteren. Al jaren komen er in hun sector veel misstanden voor. Lange rijddagen, korte rustmomenten en slechte arbeidsomstandigheden zorgen voor uitbuiting van met name truckers uit Midden- en Oost-Europa. Velen zijn vrijwel altijd aan het werk en zien hun gezin nauwelijks nog. De nieuwe regels garanderen betere rusttijden voor de chauffeurs en maken het mogelijk om meer tijd thuis door te brengen.



Transportbedrijven moeten er voor zorgen dat chauffeurs die tussen landen rijden met tussenpozen naar huis kunnen. Iedere drie of vier weken zijn ze dan thuis, afhankelijk van het werkrooster. Nu al moeten truckers aan het einde van een week verplicht rusten. Meestal gebeurt dat in de cabine van hun wagen, maar dat mag in de toekomst ook niet meer. Als chauffeurs onderweg moeten rusten, dan moet het bedrijf de overnachtingskosten in bijvoorbeeld een hotel of pension betalen.



Daarnaast zijn bijvoorbeeld Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs gedetacheerd bij een bedrijf uit een West-Europese lidstaat. Een deel van deze bedrijven maakt misbruik van de lagere arbeidsvoorwaarden in de lidstaat waar de chauffeurs vandaan komen. Het Europees Parlement komt daarom met Europese regels voor het inhuren van truckers. Ook wil het parlement ervoor zorgen dat zij voortaan een faire beloning krijgen en niet langer worden uitgebuit. Door deze maatregelen moeten de arbeidsomstandigheden van Oost-Europese chauffeurs hetzelfde worden als die van hun Nederlandse collega’s.



Tegelijkertijd is het de bedoeling om fraude in de wegtransportsector aan te pakken en eerlijke concurrentie te laten ontstaan. Voortaan wordt geteld hoe vaak vrachtwagens de grens oversteken om gesjoemel met de regels tegen te gaan. Bedrijven die aan binnenlands vervoer in een andere lidstaat doen mogen nog steeds maximaal drie klussen in zeven dagen tijd aannemen. En omdat bestelwagens steeds vaker worden gebruikt voor internationaal transport, vallen die straks ook onder de EU-regels voor wegtransporteurs. Busjes, bestelauto’s en andere kleinere voertuigen worden straks ook bij de grens geteld.



Nederlandse leden van het Europees Parlement zijn tevreden met de nieuwe maatregelen. Vera Tax (PvdA) is blij dat er nu eerlijke regels ontstaan voor alle truckers. ‘Met dit pakket maken we een einde aan de oneerlijke concurrentie tussen Nederlandse en Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs. De arbeidsvoorwaarden worden fatsoenlijk en eerlijk, zodat chauffeurs weer collega’s kunnen zijn in plaats van concurrenten.’ Caroline Nagtegaal (VVD) maakte zich hard voor het tellen van voertuigen die de grens over gaan. ‘Dit zorgt er voor dat Nederlandse bedrijven die hun vrachtwagenchauffeurs verplicht rust laten nemen, niet meer uit de markt geconcurreerd worden door bedrijven uit andere landen die hun chauffeurs tegen de regels in veel te lang door laten rijden’.