Street art zorgt voor schonere lucht

In Breda is afgelopen week een bijzonder kunstwerk gerealiseerd. Een ruim 2.000m2 grote schildering werd gemaakt met speciale verf, die niet alleen kleurrijk is, maar ook de lucht reinigt. Voor de schildering werd verf van Graphenstone gebruikt. Deze speciale verf is ‘Cradle to Cradle’ gefabriceerd. De verf bevat geen weekmakers, microplastics en titaandioxide. In totaal is met deze schildering 26.752kg CO2 bespaard. Dat is net zoveel als 1.771 bomen per jaar opnemen of 12 benzine auto’s per jaar uitstoten. Hierdoor draagt het kunstwerk bij aan een leefbare en groene stad. Inspiratie voor de muurschildering haalde de kunstenaar uit het contrast tussen stad en platteland, twee gebieden die op deze plek samenkomen. NasePop (de artiestennaam van Daniel Stroomer) woont in Argentinië, maar kwam vanwege de corona epidemie tijdelijk met zijn gezin naar Nederland. De schildering aan de Liesboslaan is een initiatief van bewoners uit De Rith. Dankzij ‘Motie De Rith’ werken ze samen met gemeente Breda om het gebied aantrekkelijker, veiliger en bekender te maken. Over de Blind Walls Gallery Blind Walls Gallery is ‘het museum op straat’, een collectie van ruim 90 muurschilderingen gemaakt door (inter)nationale kunstenaars. Alle muurschilderingen zijn geïnspireerd op verhalen uit de stad.

Additioneel beeld en informatie via Niek Nellen niek@graphicmatters.nl of 06-36174969



Gedetailleerde informatie over de Graphenstone verf:

Graphenstone verf neemt ca. 5 kg CO2 op per emmer. Dus 3 emmers nemen net zoveel CO2 op als een volwassen boom.



Echter, andere vergelijkbare muurverven stoten CO2 uit.





CO2 uitstoot per m2 schilderwerk per laag is bij een vergelijkbare muurverf voor buiten 8,47 kg CO2 eq./m2

CO2-uitstoot per m2 schilderwerk per laag is bij Grafclean Premium 0,109 kg CO2 eq./m2





Verschil oftewel besparing aan uitstoot CO2-eq per m2 per laag is: 8,36 kg CO2 eq./m2.

Het werk bestaat uit 2 lagen, dat houdt in dat de besparing per m2 schilderwerk is 16,72 kg CO2 eq./m2.





Totale project is 1.600 m2, dus totale besparing aan CO2 eq is 26.752 kg CO2 eq.



Dat staat gelijk aan de opname van CO2 door 1.771 bomen per jaar. Een gemiddelde benzineauto die per jaar 15.000 km rijdt heeft een uitstoot van ca. 2.222 kg per jaar.