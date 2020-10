'Winkeliers, het komt nu aan op ondernemerschap en samenwerking'

Dit is een expertquote van Chris Lanting van Colliers International, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Winkeliers: zet verloren uur van koopavond op andere dag in | ANP



De verloren openingsuren van een koopavond op een andere dag inzetten is een goed idee, maar gaat winkeliers niet redden. Nu komt het echt aan op ondernemerschap. Meer dan ooit geldt: kijk goed welke doelgroep je bedient. Vooral in Amsterdam wordt er door veel winkels volop ingezet op toeristen. We hebben gezien dat dat een groot risico is. Zorg daarom dat je lokaal relevant bent, dat je veel aandacht stopt in klantbinding en maak gebruik van marketing en technologie om ‘in touch’ te blijven met de consument. Denk aan persoonlijke aanbiedingen en levendige social mediakanalen.



Retailers kunnen daarin meer samen optrekken. Bijvoorbeeld door verbindingen te zoeken met bedrijven uit dezelfde of een soortgelijke branche, of door samenwerkingen aan te gaan met andere ondernemers in de directe omgeving. Neem bijvoorbeeld Local Heroes, een app waarmee je allerlei producten kunt bestellen van winkeliers uit hetzelfde gebied. Ze worden voor je opgehaald, gebundeld en klaargelegd. Je hoeft ze alleen nog op te halen. Dat is praktisch en veilig, dus perfect in coronatijden waarin winkelbezoek door de maatregelen steeds minder ‘leuk’ wordt.



Winkeliers kunnen natuurlijk ook samenwerken om thuisbezorging te organiseren. Tijdens de eerste golf gingen sommige slimme ondernemers hun producten bezorgen, soms hoogstpersoonlijk op de fiets. Die goede initiatieven uit de eerst golf moeten beter en grootser terugkomen in de tweede golf. Dat kan het verschil maken.



Chris Lanting is retailexpert bij vastgoedadviseur Colliers International.