VPS Nederland lanceert het platform FlexLabs voor unieke vergaderlocaties

Den Haag, maandag 28 september 2020 – Leegstandbeheerder VPS Nederland lanceert vandaag FlexLabs.nl: een nieuw platform voor inspirerende congres- en vergaderlocaties.



Vergaderlocaties in Breda en Rotterdam



Op FlexLabs.nl worden ruimtes voor verschillende typen zakelijke bijeenkomsten aangeboden: van vergader- en workshopruimtes tot locaties voor inspiratiesessies, corporate diners, bedrijfsfeesten of conferenties. FlexLabs heeft reeds locaties operationeel in Rotterdam en Breda en verwacht op korte termijn nieuwe locaties in andere steden aan het platform toe te voegen.



Een groeiende behoefte aan inspirerende vergaderlocaties



Luca Corazza, Business Unit Manager, over de lancering van FlexLabs: “We constateren een groeiende behoefte aan inspirerende locaties voor zakelijke bijeenkomsten. In de voormalige koepelgevangenis in Breda spelen we hier al een aantal jaar met succes op in. Sinds de komst van COVID-19 constateren we een verder groeiende behoefte aan externe congres- en vergaderlocaties. Dit is mede ingegeven door het feit dat veel kantoren onvoldoende ruimte bieden om tijdens vergaderingen 1,5 meter afstand te waarborgen. FlexLabs is een mooie en zinvolle aanvulling op onze huidige diensten rondom het flexibel en nuttig gebruik van (leegstaand) vastgoed.”



Ruimtes voor bijeenkomsten van 8 tot 600 personen



FlexLabs biedt ruimtes voor kleine groepen, zoals voor vergaderingen, workshops en brainstormsessies, maar faciliteert tevens in omvangrijke locaties bijvoorbeeld corporate diners, bedrijfsfeesten of conferenties. FlexLabs denkt met haar klanten mee in het vinden van de juiste plek voor een event en zorgt dat de bijeenkomst tot in de puntjes verzorgd wordt. Of het nu gaat om een vergadering met 8 personen of een conferentie met 600 personen, FlexLabs biedt een inspirerende ruimte en uitstekende service van begin tot eind.