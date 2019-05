VEH: meer btw terug voor kopers van nieuwbouwhuis met zonnepanelen

VEH: Veel meer btw terug voor kopers van nieuwbouwhuis met zonnepanelen



Amersfoort, 22 mei 2019 - Kopers van nieuwbouwwoningen met zonnepanelen kunnen mogelijk een veel groter bedrag aan btw terugkrijgen dan nu het geval is. Het kan gaan om duizenden euro’s aan extra belastingteruggaaf. Dit is het gevolg van twee recente uitspraken van de rechtbanken Zeeland-West Brabant en Noord-Nederland.



Tot nu toe konden particulieren alleen de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen. Maar de rechtelijke uitspraken geven kopers van nieuwbouwwoningen met zonnepanelen ook perspectief op teruggaaf van de btw op een deel van de bouwkosten van het dak waar de zonnepanelen op- of in liggen. Dit kan hen duizenden euro’s extra belastingvoordeel opleveren en verkort de terugverdientijd van dergelijke panelen aanmerkelijk.



Kopers kunnen in principe met vijf jaar terugwerkende kracht een reeds ingediende btw-aangifte corrigeren en het eerder gemiste bedrag alsnog terugvragen.



Eerder waren er ook al gerechtelijke uitspraken in het voordeel van ondernemers met kantoor aan huis. Ook zij kregen een aanzienlijk hoger btw-bedrag terug over de kosten van zonnepanelen in het dak van hun nieuwbouwwoning.



Rechten veiligstellen



De Belastingdienst is in beroep gegaan tegen de uitspraken. Omdat dergelijke procedures lang kunnen duren wil VEH dat de Belastingdienst toezegt dat iedereen die in 2014 of later een nieuwbouwhuis met zonnepanelen heeft gekocht zijn rechten behoudt, in afwachting van de uitkomsten van de juridische strijd die nu nog wordt gevoerd.



De vereniging hoopt met het veiligstellen van het recht op btw-teruggaaf een golf aan zogenaamde btw-suppleties te voorkomen. Nico Stolwijk, manager belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis: “Als de Belastingdienst deze toezegging niet wil doen zijn wij genoodzaakt om nieuwbouwkopers die na 2014 een nieuwbouwwoning met zonnepanelen hebben gekocht op te roepen om de betaalde btw bij de Belastingdienst terug te vragen en hiermee hun rechten veilig te stellen.”