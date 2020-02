Motorvakanties naar bijzondere bestemmingen in opmars

De Jaarbeurs maakt zich op voor MOTORbeurs Utrecht. Het grootste motorevent van Nederland vormt de aftrap van het nieuwe motorseizoen. De nadruk dit jaar ligt op elektrisch rijden en motorreizen. Van de 90 duizend verwachte bezoekers komt 42 procent inspiratie opdoen en een reis boeken voor komend seizoen.



Op de beurs staan 57 exposanten, die reizen aanbieden van dichtbij tot aan de andere kant van de wereld. België, Luxemburg en Duitsland zijn altijd populaire bestemmingen, maar ook bijzondere bestemmingen zijn in opmars.



In het videopersbericht van MOTORbeurs Utrecht aandacht voor de aantrekkingskracht van motorreizen, de opmars van motorvakanties naar bijzondere bestemmingen en tips voor een goede voorbereiding.



Download het videopersbericht via WeTransfer: https://we.tl/t-JWVbLOj5i8



MOTORbeurs Utrecht vindt plaats van 20 t/m 23 februari in de Jaarbeurs in Utrecht.