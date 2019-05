Sylvania présente Gro-Lux LED Helios – une révolution pour l’éclairage LED horticole

Retrouvez Sylvania au salon GreenTech, stand 235 dans le Hall 8



Tirlemont (Belgique), le 27 mai 2019 – Sylvania, fournisseur leader de solutions d'éclairage grand public, professionnelles, architecturales et spécialisées, fête ses soixante années d'innovation dans l'éclairage horticole avec la gamme de lampes et luminaires Gro-Lux, lancée en 1959. Le dernier produit Gro-Lux, LED Helios, sera présenté en avant-première au stand de Sylvania lors du salon GreenTech à Amsterdam, du 11 au 13 juin 2019.



Sylvania est fière de dévoiler Gro-Lux LED Helios, son tout dernier système d'éclairage horticole doté de la technologie LED la plus avancée. Proposées dans le format familier T5, les lampes Gro-Lux LED Helios sont hermétiquement scellées contre l'humidité et disposent d'un système innovant de refroidissement par gaz, plus efficace que les dissipateurs thermiques traditionnels en métal. Les lampes Gro-Lux LED Helios sont les plus performantes de leur catégorie et consomment peu d'énergie. Sylvania propose des spectres LED sur mesure, permettant une adaptation optimale des lampes Gro-Lux LED Helios aux espèces à cultiver.



Gro-Lux LED Linear de Sylvania est une des premières innovations capables d'égaler la puissance et l'efficacité des technologies au sodium à haute pression, grâce à un rendement photonique photosynthétique parmi les plus élevés de l’industrie. Les horticulteurs ont besoin de systèmes d'éclairage horticole flexibles, et la construction modulaire unique de la solution Sylvania permet une installation aisée avec la liberté du plug-and-play pour optimiser le spectre en changeant les modules LED. Les mêmes modules standardisés peuvent être utilisés soit avec les luminaires à LED de Sylvania, soit individuellement dans des installations plus petites, pour une liberté de conception maximale.



Gro-Lux LED Helios et LED Linear Modular System seront exposés au salon GreenTech. James Hooker, expert en éclairage (R&D Manager Special Products chez Sylvania), sera disponible pour parler des soixante années d'innovation de Sylvania dans l'éclairage horticole, depuis le développement de la première lampe horticole au monde en 1959, jusqu'au lancement de nouveaux luminaires et lampes LED de pointe aujourd’hui. Retrouvez Sylvania au stand 235 dans le Hall 8.