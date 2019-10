Cisco: #1 Best Workplace ter wereld

­Uit recent onderzoek blijkt dat wereldwijd 46% van de medewerkers geen positieve employee experience ervaart. Vandaag maakt Great Place To Work de 25 beste werkgevers ter wereld bekend, organisaties die zich juist inzetten voor een inclusieve cultuur door vertrouwen in hun organisatie te bouwen en te onderhouden.



2 oktober 2019 – Voor de eerste keer heeft techgigant Cisco de nummer 1 positie behaald bij de 25 World’s Best Workplaces die vandaag is gepubliceerd door Great Place to Work, in samenwerking met Fortune. Hotelconcern Hilton stijgt naar de tweede plek en Salesforce eindigt dit jaar op plek 3.



René Brouwers, directeur van Great Place to Work Nederland. “Wij feliciteren de World’s Best Workplaces. Het is een behoorlijke prestatie voor organisaties met duizenden medewerkers in verschillende landen om een hoge vertrouwenscultuur te bouwen en in stand te houden. Dit vraagt om topprioriteit en aandacht van de leiders, zij laten zien dat het mogelijk én succesvol is om vanuit gezamenlijke waarden dagelijks te werken aan vertrouwenswaardige interacties op het werk”.



Organisaties kunnen in aanmerking komen voor deze jaarlijkse wereldwijde ranking indien zij meer dan 5.000 medewerkers hebben en op minimaal 5 nationale Best Workplaces lijsten van Great Place To Work staan. De criteria voor de nationale lijst zijn gebaseerd op diepgaand medewerkers- en werkgeversonderzoek. Dit jaar hebben meer dan 8.000 organisaties gemeten, die meer dan 12 miljoen medewerkers representeren.



De top 10 World’s Best Workplaces van dit jaar is:



1. Cisco



2. Hilton



3. Salesforce



4. DHL Express



5. Mars Inc.



6. SAP SE



7. EY



8. Stryker Corporation



9. SAS



10. Workday



Nieuwste trends op het gebied van employee experience wereldwijd



Op basis van onderzoek onder 3,4 miljoen medewerkers van 10,000 organisaties wereldwijd en specifiek de 300,000 medewerkers van de World’s Best Workplaces, aangevuld met een nieuw pulse-onderzoek naar de wereldwijde employee experience zijn dit enkele van de belangrijkste bevindingen:



-Uit de feedback van de medewerkers van de World’s Best Workplaces blijkt dat hun werkbeleving met 4% is gestegen sinds Great Place to Work in 2011 begon met deze wereldwijde lijst. 85% van de ondervraagden ervaart hun organisatie als een great place to work.



-Bij de World’s Best Workplaces geeft 86% van de medewerkers aan de intentie te hebben om langer te blijven werken bij de organisatie, 88% zegt dat zij bereid zijn om extra inzet te tonen om hun werk te doen en 86% geeft aan dat ze op collega’s kunnen rekenen om samen te werken.



-Bij organisaties die de Top 25 niet hebben behaald geeft 56% van de medewerkers aan hun werkgever aan te beleven bij familie of vrienden, 59% is bereid om extra inzet te tonen en slechts 59% geeft aan zich snel te kunnen aanpassen bij veranderingen.



-46% van de ondervraagden uit het pulse-onderzoek (9,300 medewerkers in 23 landen) geeft aan dat zij geen positieve employee experience ervaren.



-Regionale verschillen in de belangrijkste factor voor het ervaren van een employee experience bestaan: het gemeenschapsgevoel in Amerika, psychologische veiligheid in Latijns-Amerika, eerlijkheid in Europa en balans tussen werk en privé in Azië, zijn de belangrijkste thema’s voor het hebben van een positieve employee experience in die regio’s