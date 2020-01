Liander zoekt 200 technici en blijft inzetten op werven en opleiden

Nederland kampt met een aanhoudend tekort aan technici. Voldoende technici is een voorwaarde om de energietransitie te kunnen realiseren. Netbeheerder Liander blijft zich ook in 2020 onverminderd inspannen voor het vergroten van het aantal technici dat Nederland gaat verduurzamen. Dit doet Liander onder meer door nieuwe groepen, zoals statushouders en zij-instromers, te enthousiasmeren voor werk in de techniek en innovatieve opleidingstrajecten aan te bieden. De netbeheerder heeft in 2019 174 vacatures voor onder meer monteurs en engineers ingevuld. In 2020 gaat Liander op zoek naar ruim 200 nieuwe technici.



Door de groeiende economie en de energietransitie is het werkpakket van Liander de afgelopen periode sterk toegenomen. Om dit werk te kunnen verzetten zijn veel nieuwe collega’s nodig. Marlies Visser, directeur Operatie: “Liander blijft zich inspannen om technici te behouden en nieuwe doelgroepen te interesseren voor ons werk. Daarbij denken wij ook graag out of the box. De afgelopen jaren ontwikkelden we programma’s voor onder meer statushouders en zij-instromers, deze maand zijn we gestart met een traject waarbij we samen met aannemers en opleidingsspecialist Temphory monteurs klaarstomen voor de energietransitie. Al onze eigen monteurs hebben namelijk inmiddels het maximaal aantal leerlingen onder hun hoede. Door de samenwerking met aannemers kunnen we onder aan de streep nog meer mensen opleiden, waarvan in de toekomst zowel de aannemers als wij als netbeheerder de vruchten plukken. Naast werven is het verder opleiden van technici essentieel.”



Praktijkvelden



Om zo veel mogelijk technici op te kunnen leiden heeft Liander in 2019 in Leeuwarden, Duiven en Haarlem praktijkvelden gebouwd om leerling-monteurs praktijkervaring te laten opdoen. Hier zijn het elektriciteitsnet en de verschillende installaties in de buitenlucht nagebouwd waardoor een realistische werksituatie is ontstaan. Het grote voordeel is dat zo meerdere leerlingen tegelijkertijd door één leermeester opgeleid kunnen worden.



Honderdste match en virtual reality



Liander is onder haar medewerkers een effectief aanbrengprogramma gestart. Medewerkers die een potentiële kandidaat aanleveren voor specifieke technische functies ontvangen een aanbrengpremie. Deze maand is daaruit de 100ste succesvolle match tussen een sollicitant en Liander ontstaan.



Ook de virtual reality-films die Liander inzet voor werving van nieuwe collega’s blijven waardevol. Deze innovatieve techniek biedt de netbeheerder de mogelijkheid om haar werk zo goed mogelijk te laten zien. Zo kunnen potentiële nieuwe medewerkers vanaf de bank het werk van een technicus beleven. Technische medewerkers ontvingen een VR-bril om de VR-films aan vrienden en kennissen te laten zien en hen te interesseren voor een baan in de techniek.



Statushouders



Liander helpt samen met partners statushouders bij het vinden van werk en het opbouwen van hun toekomst in Nederland. In 2019 is een tweede groep statushouders gestart met hun opleiding tot elektramonteur. Ze doorlopen een speciaal opleidingstraject, dat drie jaar duurt. Daarna hebben ze gegarandeerd een vaste baan bij de netbeheerder. Als de statushouders na ruim een jaar hun mbo-diploma halen, gaan ze aan de slag als leerling-monteur. Ze werken dan samen met een ervaren monteur om het vak in de praktijk te leren.



Opleidingen



Nieuwe medewerkers worden binnen de Technische Bedrijfsschool van Liander (verder) opgeleid in een technische loopbaan, van vmbo- tot wo-niveau. Op de locaties van de Liander bedrijfsschool in Haarlem, Duiven en Leeuwarden staan de deuren ook open voor technische scholen uit de regio. Leerlingen van deze scholen kunnen vanaf dit jaar onderdelen van hun lesprogramma’s, snuffelstages, excursies, gastlessen en open dagen uitvoeren op de technische bedrijfsschool van Liander. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de scholen hoeven geen grote investeringen te doen in dure installaties en Liander krijgt jonge mensen over de vloer die zo kennis maken met het werk in netbeheer en infratechniek.



Operational Network Program



Onderwijsgroep Quadraam, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Liander hebben ook in 2019 hun samenwerking om studenten klaar te stomen voor een technische functie op hbo-niveau voortgezet. Tien jongeren werken nu drie dagen per week bij Liander en gaan twee dagen naar de HAN. In twee jaar tijd worden de studenten klaargestoomd voor een technische functie op hbo-niveau en behalen ze een erkend diploma in de elektrotechniek. Daarna gaan ze direct bij Liander aan de slag.



Programma voor engineers



In samenwerking met arbeidsbemiddelingsbureau YER en de HAN is Liander een programma voor engineers gestart. In 2019 zijn er 10 engineers in dit programma gestart. Het programma duurt 2 jaar en daarna starten alle deelnemers in een vaste baan als engineer bij Liander.



Jonkies



In 2020 start Liander met een opleidingstraject voor de allerjongste aspirant monteurs. Schoolverlaters vanaf 16 jaar zijn welkom om bij Liander hun loopbaan te starten. Zo verbinden wij deze groep op het moment dat zij voor de keuze staan welke MBO opleiding zij gaan kiezen en gaan en passant gelijk een eerste salaris verdienen.