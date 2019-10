Finalisten beste leerbedrijf en praktijkopleider van Nederland bekend

De zestien finalisten van de verkiezing beste leerbedrijf en praktijkopleider zijn bekend. De acht beste van elke categorie strijden nu verder om de landelijke titel. Tijdens de Dag van het mbo op 18 november 2019 worden de winnaars bekend gemaakt. Zij mogen zich een jaar lang beste leerbedrijf en beste praktijkopleider van Nederland noemen.



Een goede praktijkopleiding valt of staat met de kwaliteit van het leerbedrijf en de praktijkopleider. Met de jaarlijkse verkiezing van het beste leerbedrijf en de beste praktijkopleider van Nederland benadrukken en waarderen het ministerie van OCW en SBB de belangrijke rol die de 256.000 erkende leerbedrijven en ruim 363.000 praktijkopleiders spelen in het opleiden van mbo-studenten.



Recordaantal van 1.600 voordrachten



Uit een recordaantal van 1.600 voordrachten heeft een jury bestaande uit vertegenwoordigers van studenten, docenten, scholen en het ministerie van OCW zestien finalisten gekozen. Voorafgaand werd in iedere provincie voor elke sector een beste leerbedrijf en praktijkopleider benoemd. Van deze provinciale winnaars is nu in elke sector een beste leerbedrijf en praktijkopleider gekozen.



Finalisten per categorie



In de categorie ICT en creatieve industrie: leerbedrijf TSD, Purmerend - praktijkopleider Bobbie Walkier van 0930 creative agency, Amsterdam.



In de categorie handel: leerbedrijf Praxis Zoetermeer, Zoetermeer - praktijkopleider Anne Kruizinga van Datas Kantoor Kompleet, Groningen.



In de categorie mobiliteit, transport, logistiek en maritiem: leerbedrijf Bakker Bedrijfswagens, Scherpenzeel - praktijkopleider Walter van Ooijen van Scheepvaart & Handelsonderneming Van Ooijen / mbs Zefiros, Amersfoort.



In de categorie specialistisch vakmanschap: leerbedrijf Goudsmederij Mathon, Den Hout - praktijkopleider Luc Uijen van Eyecentre, Maasbracht.



In de categorie techniek en gebouwde omgeving: leerbedrijf JC-Electronics, Leek - praktijkopleider Paul Christenhusz van Van Lente Systeemintegratie, Deventer.



In de categorie voedsel, groen en gastvrijheid: leerbedrijf Stal Beks, Etten-Leur - praktijkopleider Alexander van der Doorn van Kennemer Duincamping Bakkum, Castricum.



In de categorie zakelijke dienstverlening en veiligheid: leerbedrijf Kredietbank Nederland, Leeuwarden - praktijkopleider Grytsje Hellinga van RUG Bureau Onderwijs Onderzoek Strategie, Groningen.



In de categorie zorg, welzijn en sport: leerbedrijf SGL, WBC en AC Aan de Pas, Bunde - praktijkopleider Irma van der Pas van Bink kinderopvang, Hilversum.



Bekendmaking landelijke winnaars



Tijdens het ambassadeursgala, dat onderdeel is van de Dag van het mbo, worden de landelijke winnaars bekendgemaakt. Bovendien wordt uit 42 mbo-studenten de landelijke ambassadeur mbo gekozen. De Dag van het mbo wordt op 18 november aanstaande georganiseerd in theater Orpheus in Apeldoorn en is een initiatief van het ministerie van OCW, de MBO Raad en SBB.