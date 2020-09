Gekko lanceert realtime automatische bankkoppeling voor 100.000 gebruikers

Administratie Software ontwikkelaar Gekko lanceert als één van de eerste partijen een real-time PSD2 bankkoppeling in haar administratie pakket. Sinds de PSD2 wetgeving begin 2019 in werking trad, waren er tot nu slechts een handvol aanbieders die een dergelijke koppeling hadden. Met deze koppeling kunnen ruim 100.000 zzp’ers en andere kleine ondernemers op Gekko gemakkelijk en in real-time hun bankgegevens integreren in hun financiële administratie. Dit is een grote verbetering ten opzichte van eerdere oplossingen. Dit laat de kracht zien van de nieuwe PSD2 wetgeving en de voordelen die het brengt voor Nederlandse consumenten en bedrijven.



Gekko komt hiermee haar belofte na aan ruim 100.000 Nederlandse ondernemers



Met de bankkoppeling komt Gekko de belofte na aan haar gebruikers die al een hele tijd wachten op deze integratie. Dit lost het probleem namelijk op dat gebruikers handmatig handelingen moeten uitvoeren om bank informatie aan de administratie te koppelen. Gekko probeerde al sinds de inceptie van de PSD2 wetgeving in januari 2019, de bankgegevens van haar klanten te ontsluiten en automatisch te koppelen aan de bedrijfsadministraties die Gekko beheert. Echter tot dit moment had Gekko, net als veel andere fintech bedrijven, veel moeite om deze koppeling te maken met Nederlandse banken. Gekko is erg trots dat ze als één van de eerste partijen een dergelijke koppeling kan presenteren.



Julius Heyning (Growth & Strategy Director bij Gekko):



“Gekko richt zich exclusief op kleine ondernemers en voor veel van onze gebruikers is een bank integratie in de administratie een uitkomst. Zeker als dat met de nieuwe PSD2 wetgeving in ‘real-time’ kan worden gedaan. Het bleek echter dat er bijzonder veel haken en ogen zaten aan de praktische implementatie van de integratie. Daarom heeft dit toch nog ruim anderhalf jaar geduurd.”



De nieuwe PSD2 koppeling biedt veel meer mogelijkheden voor Gekko gebruikers



De real-time integratie van bankgegevens in de financiële administratie is niet alleen een handige upgrade van een bestaande functionaliteit. Het maakt de weg vrij voor veel nieuwe ontwikkelingen die eerder technisch onmogelijk waren omdat transactie gegevens altijd met een vertraging werden doorgegeven. Dat maakte dat veel administratieve handelingen onnatuurlijk aanvoelen en ergernis wekten bij ondernemers die daar liever niet hun tijd aan kwijt waren.



Joris Docter (Product Owner bij Gekko):



“Een simpel voorbeeld is de kostenregistratie voor de BTW. Voor deze PSD2 koppeling kon een ondernemer nooit kosten direct boeken in zijn of haar administratie. Dat moest altijd achteraf. Met de real-time integratie kun je iedere banktransactie direct koppelen aan je administratie. Als je bijvoorbeeld een zakelijke aankoop doet in een winkel, dan kun je met je mobiel direct zowel de transactie ophalen als de verkoopbon scannen. Deze worden automatisch gekoppeld waardoor je niet nog achteraf je administratie hoeft bij te werken. En dat scheelt ondernemers weer heel veel tijd en fouten in de administratie.”



Niet alleen Nederlandse banken worden aangesloten maar ook banken in andere Europese landen



De huidige koppeling is niet alleen voor Nederlandse ondernemers interessant. Ook in andere Europese landen zal de real-time bankkoppeling beschikbaar worden. Dit is in eerste instante interessant voor de Spaanse markt waar Gekko sinds eind vorig jaar actief op is en een stevige groei ziet. Tevens ondersteund dit de toekomstige uitbreiding naar andere Europese markten om een nog grotere groep van zzp’ers en freelancers te helpen.



Julius Heyning:



“Spanje is de groeimarkt voor Gekko. En een bankkoppeling is hier één van de meest gevraagde functies door gebruikers. Met deze PSD2 koppeling kunnen we de, nu al significante groei die we daar hebben, nog verder aanjagen. Bovendien kunnen we de koppeling ook direct gebruiken als we verder uitbreiden naar andere markten in Europa.”



Achtergrondinformatie Gekko



Gekko (https://www.getgekko.com) is een snelgroeiende Nederlandse startup die een administratie platform voor kleine ondernemers in Nederland en Spanje ontwikkelt. Gekko biedt gratis en betaalde administratieve tools voor kleine ondernemers met gebruiksvriendelijke functies voor facturering, bonnen scannen, km registratie, urenregistratie, zakelijke betaalverzoeken, offrering etc. Vanuit kantoren in Amsterdam en Barcelona ontwikkelt Gekko diensten voor ruim 100.000 gebruikers.