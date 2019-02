Nieuwe video Carnaval haakt in op Kees van der Staaij

Dit kan er gebeuren als je de Nashville-verklaring ondertekent



Toen Kees van der Staaij onlangs de inmiddels beruchte Nashville-verklaring ondertekende kon je er de klok op gelijk zetten dat dit voer zou moeten zijn voor een vette carnavalshit.



En zo geschiedde!



'We hebben een feessie bij Keessie in de kerk’ zingt Alberto, die we nog kennen van de parodie op Onno Hoes. ‘Onno mag ik je toyboy zijn’ werd destijds dé feesthit van het jaar. ‘Homo, hetero, transseksueel, Keessie houdt van iedereen eveneveel’ en ‘Ik ben uw herder, u hoeft niet wan te hopen’ zijn enkele passage’s waarmee Kees van der Staaij flink op de korrel wordt genomen.



In deze video kruipt zanger Alberto in de huid van o.a. Meneer Pastoor en Conchita Würst. Keessie zal volgende keer vast beter nadenken als hij z’n handtekening ergens onder zet! Ieder jaar rond carnaval laat producer en liedjesschrijver Roel Jongenelen van zich horen, met steeds een onderwerp uit de actualiteit.



Na Onno Hoes was vorig jaar Camiel Eurlings aan de beurt. Zijn losse handjes werden door Blond & Blauw bezongen in een lied met die titel: ‘Losse Handjes’ Dus Bn’ers: Wees op uw hoede! U kunt zomaar de volgende zijn.