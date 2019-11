14 november 2019: Dag van de Franse taal

Op donderdag 14 november viert de Ronde Tafel Frans¹ (RTF) de nationale Dag van de Franse taal. Doel van dit initiatief is om het economische en culturele belang van het Frans in Nederland te onderstrepen en de keuze voor het schoolvak Frans bevorderen door jongeren te interesseren voor de Franstalige wereld en de cultuur van ons favoriete vakantieland. Onlangs verschenen de bouwstenen voor het nieuwe onderwijscurriculum en daarin wordt expliciet het belang van meertaligheid benadrukt. Volgens de nieuwe voorstellen zouden alle leerlingen voortaan twee vreemde talen moeten leren op minimaal B1-B2 niveau van het Europees Referentiekader. Op het Zandvliet College in Den Haag zal de dag feestelijk worden geopend door vertegenwoordigers van de francofone ambassades in Nederland. Hierbij zullen televisieopnames gemaakt worden voor het programma ‘Destination francophonie’ van TV5MONDE.



Vanaf 2014 is de Dag van de Franse taal uitgegroeid tot een zeer succesvol evenement. Ook dit jaar zullen zo’n tweederde van alle middelbare scholen in Nederland meedoen. Dit houdt in dat zo’n half miljoen Nederlanders op 14 november bezig zullen zijn met de Franse taal en cultuur, zowel binnen als buiten de school. Gedurende de dag zullen leerlingen op scholen in het hele land genieten van culinaire specialiteiten, muziek en andere culturele uitingen uit de Franstalige wereld. Omdat steeds meer basisscholen Frans aanbieden zal het Platform Vroeg Frans dansend Frans leren aan kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool. Ook op de middelbare scholen zullen er veel workshops aangeboden rond het thema Fêtons la francophonie. Ook dit jaar weer hebben de educatieve uitgevers hiervoor lesmateriaal ontwikkeld.



Diverse partners uit de wereld van cultuur en media leveren een eigen bijdrage. Zo draait Pathé bioscopen overal in Nederland de Franse film Bon Dieu 2! en organiseert de Franse tv-zender TV5MONDE een dictee. Ook voor het bedrijfsleven is de Dag van de Franse taal van belang. Niet alleen is Frankrijk één van de grootste exportmarkten voor Nederlandse bedrijven, ook wereldwijd is een goede beheersing van het Frans belangrijk. Naar verwachting zal het Frans door de opkomende groeimarkten in Afrika rond 2050 één van de meest gesproken talen ter wereld zijn. Op 14 november zullen verschillende bedrijven daarom op landelijk of regionaal niveau aanhaken bij de Dag van de Franse taal.



De dag wordt ondersteund door aansprekende ambassadeurs zoals wielrenner Bauke Mollema, topmodel Marjan Jonkman of War Child vertegenwoordiger Lara Melse.



¹ De Ronde Tafel Frans (www.tablerondepourlefrancais.nl) is een samenwerkingsverband van Nuffic, de Alliance Française des Pays-Bas, het Institut français des Pays-Bas, de Délégation Générale Wallonie-Bruxelles, het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland en de Sectie Frans van Levende Talen.