HNTeducatie pakt uit bij start nieuwe schooljaar

HNTeducatie, de educatieafdeling van Het Nationale Theater, organiseert tijdens de eerste week van het nieuwe schooljaar maar liefst 101 workshops en theaterdagen voor verschillende middelbare scholen in Den Haag.



"In de theaterlessen staat het makerschap van de leerling centraal", zegt Leo Sterrenburg, hoofd HNTeducatie. "De leerling, met zijn eigen gedachten en verhalen leert zichzelf ten opzichte van zijn klasgenoten, school, stad en de wereld vorm te geven. Door iedere keer een theatrale ervaring te creeëren worden de leerlingen uitgedaagd om na te denken en zowel elkaar als zichzelf te bevragen. Dit onderzoek vertalen we naar de vloer waar de leerling als maker op de vloer staat."



Alle workshops worden gegeven door een team van 21 theaterdocenten, die in vijf dagen al deze workshops gaan geven. Voor iedere school, waaronder de Johan de Witt Scholengroep en Gymnasium Novum, is een programma op maat gemaakt dat is geïnspireerd op de voorstellingen van Het Nationale Theater. Zo worden bij het Johan de Witt drie verschillende workshops aan verschillende leerjaren gegeven en maakt de vierde klas van het Gymnasium Novum in één dag een presentatie onder leiding van een theatermaker.



Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie



In de aanloop naar de Haagse première van de HNTjong-voorstelling Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie (vrijdag 13 september) krijgen meerdere scholen een workshop die specifiek bij deze voorstelling is ontwikkeld. In deze workshops maken de leerlingen een online identiteit: ‘Als je alles kan worden, ben je dan nog steeds jezelf?’ Ook wordt er een workshop gegeven waarin leerlingen hun ‘wij/zij denken’ onderzoeken en is er een speciale workshop voor nieuwkomers.



Elke dag theaterles op school



De Johan de Witt Scholengroep en HNTeducatie werken al sinds 2009 samen. Wij verzorgen iedere dag theaterlessen op het Johan de Witt”, zegt Sterrenburg. Sinds dat jaar heeft de school een eigen Kunstcampus waar alle kunstdisciplines zoals dans, theater, film, beeldende kunst, taal en muziek door kunstinstellingen worden gegeven. Het Nationale Theater is één van de instellingen die hier lesgeeft en werkt voor de andere disciplines samen met Korzo, Filmhuis Den Haag en het Gemeentemuseum en het Residentieorkest. In het derde en vierde jaar krijgen de leerlingen lessen bij de kunstinstellingen zelf.



Intensieve samenwerking Haags Montessori Lyceum



Dit schooljaar gaat Het Nationale Theater nog intensiever samenwerken met het Haags Montessori Lyceum. De leerlingen die kiezen voor een theatermaster maken onder begeleiding van een theatermaker van Het Nationale Theater een eigen voorstelling. Ze laten zich hiervoor inspireren door de werkwijze van de makers van Het Nationale Theater en worden door verschillende artistieke afdelingen ondersteund in hun maakproces. Het resultaat presenteren ze 16 december in Theater aan het Spui. De tweede helft van het schooljaar zullen de leerlingen meedraaien in projecten bij professionele voorstellingen.



'Jongeren willen meer'



"Naar aanleiding van de projecten die HNTeducatie doet en de lessen die we geven merken we ook dat er vaak jongeren zijn die meer willen", zegt Sterrenburg. "Ze willen schrijven, maken, spelen, voorstellingen zien oftewel met hun makerschap aan de slag. Sinds twee jaar heeft Het Nationale Theater een eigen jongerengroep die regelmatig eigen evenementen organiseert voor jongeren." In 2018 bereikte de educatieafdeling 56.470 kinderen en jongeren tijdens o.a. 1309 workshops, schoolvoorstellingen en theaterdagen. Het eerstvolgende grote evenement van HNTeducatie is de Kindertroonrede op Prinsjesdag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.



