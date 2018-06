Internationale What matters to you? dag van start

Op initiatief van de STZ-ziekenhuizen is Nederland het 31e land dat zich aansluit bij de internationale What matters to you? dag



Patiënt- en familiegerichte zorg is belangrijk omdat het leidt tot betere uitkomsten van de zorg en een grotere tevredenheid over de zorgverlening. Extra aandacht voor de stem van de patiënt en focus op wat voor hem/haar belangrijk is, geeft zowel de patiënt als de zorgverlener een beter gevoel en vertrouwen en dat heeft een enorme impact op de kwaliteit van zorg.



Elke dag zijn zorgverleners in de weer om goede en veilige zorg te bieden. Op 6 juni stimuleren en helpen we zorgprofessionals om naast de goede en veilige zorg van iedere dag, extra aandacht te besteden aan de kleine dingen die belangrijk zijn voor een individuele patiënt en zijn/haar familie en mantelzorgers.



Hiermee laten we zien dat kwaliteit van zorg niet alleen te maken heeft met het verlenen van de beste zorg vanuit medisch oogpunt (“What’s the matter?”), maar dat er ook moet worden stilgestaan bij de persoonlijke zorgen en behoefte van de patiënt (“What matters to you?”).



We moedigen iedereen aan om vaker met elkaar in gesprek te gaan over hetgeen echt belangrijk voor de ander is. Dat kan voor de ene patiënt heel anders zijn dan voor de andere en soms heel verrassend voor de zorgprofessional. Het doel is dat mensen zich aangemoedigd voelen deze gesprekken te blijven voeren ook na de What Matters to you? dag.



Initiatieven 6 juni



-De Noordwest Ziekenhuisgroep stelt de gehele week de vraag: What matters to you? aan alle bezoekers en collega’s.



-Het HagaZiekenhuis, waar het Juliana Kinderziekenhuis onderdeel van uitmaakt heeft een aantal activiteiten opgezet, waaronder het in gesprek gaan van zorgverleners met patiënten om samen vast te stellen wat het verblijf aangenamer zou kunnen maken, ook minister Bruno Bruins van Medische Zorg (VWS) komt naar het HagaZiekenhuis en het Juliana Kinderziekenhuis om hierover met patiënten te praten. Er is een ‘wat vind ik belangrijk‘- moodboard en een schilderij van het ziekenhuis waarbij kinderen poppetjes maken die ze erom heen kunnen hangen.



-Het OLVG heeft kleine schilderijtjes gemaakt door patiënten die een 'What matters to you' muur vormen. Op de paneeltjes staan tekeningen, een gedicht of iets anders wat een representatie is van wat voor de patiënten op dat moment van belang is.



-Het Zuyderland heeft een keur aan initiatieven opgezet waaronder een ‘Mimakker’ (clown) die alle mensen op hartverwarmende wijze welkom heet, maar ook een bakwijdstrijd.



Op www.whatmatterstoyou.nl kunt u een overzicht van alle geregistreerde acties vinden. Patiënt- en familiegerichte zorg is belangrijk omdat het leidt tot betere uitkomsten van de zorg en een grotere tevredenheid over de zorgverlening.