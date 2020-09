Schedisrechter Allard Lindhout Nieuwe Ambassadeur Zwaluwen Jeugd Actie

Allard Lindhout: “Omdat gewoon zo bijzonder is: voetbal is van en voor iedereen”.



De Zwaluwen Jeugd Actie is blij dat internationaal scheidsrechter Allard Lindhout Ambassadeur wil worden voor onze unieke actie, waarin jaarlijks 500.000 jeugdvoetballers in actie komen voor jongeren met een beperking.



De Warmondse scheidsrechter Allard Lindhout maakte onlangs zijn debuut in de Champions League. Dat deed de 32-jarige Lindhout bij het duel in de tweede voorronde tussen Celtic en Ferencváros.



Lindhout floot vijf jaar geleden zijn eerste wedstrijd in de eredivisie. Hij ontving begin dit jaar voor het eerst een FIFA-badge, wat betekent dat hij internationale wedstrijden mag gaan fluiten. Allard is onze derde ambassadeur. In juli 2020 werd Jordens Peters, aanvoerder bij Willem II, al ambassadeur voor de Zwaluwen Jeugd Actie. Jackie Groenen, speelster van het Nederlands Vrouwen elftal, was onze eerste ambassadeur.



Een speciale plek heeft ambassadeur en amputatievoetballer Timo Graver. Hij overleed in 2019. Timo’s positiviteit, de manier waarop hij in het leven stond en omging met zijn beperking is een voorbeeld voor velen. Een groot voorbeeld en een waardig ambassadeur van de Zwaluwen Jeugd Actie. Timo is én blijft daarom ambassadeur van de Zwaluwen Jeugd Actie.



De Zwaluwen Jeugd Actie wil dat iedereen kan genieten van voetbal en het verenigingsleven. Ook kinderen met een beperking! Onze ambassadeurs zullen zich hier namens de Zwaluwen Jeugd Actie dan ook met hart en ziel voor in gaan zetten.



Tijdens de KNVB Zwaluwen Jeugdbeker en de KNVB Zwaluwen Jeugd Reeks voetballen de 500.000 jeugdspelers voor jongeren met een beperking.