Tabaksvrij blowen met kant-en-klare capsules

Uitvinder elektronische joint E-Njoint komt met alternatief voor rookverbod in coffeeshops



Delft, 25 juli 2018 – Nu ook het roken van tabak bevattende joints in een coffeeshop weldra verboden wordt, komt E-Njoint - uitvinder van de elektronische joint - met een simpel alternatief. Blowen kan voortaan met behulp van een metalen pijpje, waarin een soort voorgevulde koffiecup gaat: de Jack-Pod.



De eerste Jack-Pods worden al met succes verkocht en gebruikt door coffeeshopketen Boerejongens in Amsterdam. ,,Dit is voor coffeeshophouders en gebruikers dé oplossing voor het rookverbod. Want dat dreigt voor de hele coffeeshopbranche dramatisch uit te pakken,” stelt woordvoerder Roald Tromp van E-Njoint. Ook in Delft, Den Haag, Rotterdam, Groningen en Eindhoven zijn de Jack-Pods inmiddels verkrijgbaar.



Bij het gepatenteerde Jack-Pod-systeem worden kleine metalen capsules gevuld met 0,2 gram cannabis en afgesloten. Dat gaat per strip van 5 - 50 pods. Het systeem is vergelijkbaar met de koffiecups van Nespresso of andere koffiemerken. E-Njoint heeft voor het vullen diverse apparaten ontwikkeld, zowel voor thuisgebruikers als professionele coffeeshophouders. De voorgevulde capsules worden in een metalen pijp genuttigd. Daarvan heeft E-Njoint er drie ontwikkeld: de Weezy, de Hero en de Rebel. Omdat de cannabis in de capsules niet vermengd is met tabak, zoals bij een joint, is het gevoel intenser en zijn een paar trekjes genoeg om het beoogde resultaat te bereiken. De in de pijpjes aanwezige koolstoffilter maakt de rook uit de Jack-Pods net nog even wat zachter en aangenamer.



Het bedrijf uit Delft werd een paar jaar geleden wereldberoemd met de uitvinding van de E-joint, de eerste elektronische joint ter wereld. Hoewel het niet om een echte joint ging, werd de gadget een hit op events, feesten en gelegenheden waar roken in het openbaar niet meer is toegestaan.



Het aanstaande rookverbod in coffeeshops gaat E-Njoint aan het hart. Tien jaar na de invoering van het rookverbod in de horeca, kwam er na een rechterlijke uitspraak ook een verbod op rookruimtes. Die moeten binnen twee jaar gesloten zijn. Ook coffeeshops vallen onder dit verbod. Dat betekent dat klanten voortaan binnen geen tabak bevattende joints meer mogen roken. Het roken van pure cannabis is wel toegestaan. ,,Daarom bieden wij met onze Jack-Pods een goed alternatief voor de voorgedraaide, tabak bevattende joint,” stelt Tromp.



Daarnaast maken de capsules het roken van wiet volgens hem ook een stuk lekkerder. ,,Een joint is vooral de eerste paar trekjes lekker. De laatste centimeters smaken minder omdat de teer bevattende rook langs de cannabis is gegaan. Bij het roken van Jack-Pods is de beleving puur en de smaak constant. Bijkomend voordeel is het gebruiksgemak. Geen geklungel met wegwaaiende vloeitjes, gruis op de tafel, mengen met tabak, eenvoudig te doseren enzovoort.”



Meer informatie: https://www.e-njoint.nl/