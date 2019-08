Duitse graadmeter: wereldwijde recessie zet door!

De Duitse economie is de perfecte thermometer om de gezondheid van de wereldwijde economie te meten. Afgaande op de ‘German Global Trade Momentum’ (GGTM) moet er nu snel iets gebeuren om een diepe, wereldwijde recessie te voorkomen. Helaas zijn er geen tekenen van verbetering zichtbaar. De GGTM als indicator is het resultaat van een gezamenlijke studie van kredietverzekeraar Euler Hermes en de Allianz verzekeringsgroep. Zij hebben onderzocht in hoeverre de Duitse economie te zien is als hartslagmonitor van de wereldwijde handelsdynamiek. Dit is vertaald in een rekenmodel, de German Global Trade Momentum. Deze is vooral gebaseerd op nieuwe orders in de verwerkende industrie en de exportverwachtingen. Open economie Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting Euler Hermes Nederland: “Duitsland is de 3e exporteur van de wereld. Het land heeft een open economische structuur en het is als exporteur breed vertegenwoordigd in tal van economische sectoren. Duitsland is nauw verweven met de wereldwijde economie. Hierdoor zijn mondiale ontwikkelingen in Duitsland sneller waar te nemen dan elders.” De sterk afzwakkende Duitse economie zijn volgens Geeroms een indicator voor mondiale ontwikkelingen. “Natuurlijk heeft de neergang van de auto-industrie een grote invloed op de Duitse economie, maar dat is in de GGTM verdisconteerd. We zien dat de algehele Duitse industriële productie na twee vlakke maanden verder inzakt. De Duitse industrie infecteert de hele eurozone waar de verwerkende industrie overal ronduit slecht presteert.” Geen teken van herstel De deur naar een wereldwijde recessie staat volgens Geeroms wagenwijd open. “Ook in het tweede kwartaal heeft de neergang in de wereldhandel zich doorgezet. Onze researchafdeling ziet geen enkel teken van herstel. Kijken we naar de GGTM dan zien we dat de Duitse exportverwachtingen de afgelopen 7 jaar niet zo laag zijn geweest. En het niveau van nieuwe orders in de Duitse productiesector staat met -8,6% in vergelijking met een jaar geleden op het laagste punt van de afgelopen tien jaar. De industriële productie nam in een jaar tijd af met -5,2 %. Als de GGTM de wereldwijde economie voorspelt dan belooft dat weinig goeds voor de rest van 2019. Het kan haast niet anders dat wereldhandel in 2019 krimpt. Dat is voor het eerst sinds de financiële crisis.” Inzoomend op Duitsland constateert Geeroms dat de negatieve signalen alleen maar toenemen: “Neem de handelsoorlog. Daar komt weer een schep bovenop. Het lijkt nu te ontaarden in een muntoorlog. Trump vindt de euro te sterk ten opzichte van de dollar. Hij wil dat compenseren met extra importheffingen op Europese producten. Dat gaat zeker Duitsland hard raken.”

