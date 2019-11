Alexander van der Doorn van camping Bakkum beste praktijkopleider 2019

Alexander van der Doorn van Kennemer Duincamping Bakkum beste praktijkopleider van Nederland 2019



Alexander van der Doorn van Kennemer Duincamping Bakkum is de beste praktijkopleider van Nederland. Dat maakten minister van OCW Ingrid van Engelshoven en directievoorzitter van SBB Hannie Vlug gisteren in theater Orpheus te Apeldoorn bekend.



Een goede praktijkopleiding valt of staat met de kwaliteit van het leerbedrijf en de praktijkopleider. Met de jaarlijkse verkiezingen voor beste leerbedrijf en beste praktijkopleider benadrukken en waarderen het ministerie van OCW en SBB de belangrijke rol die de bijna 250.000 erkende leerbedrijven en ruim 300.000 praktijkopleiders spelen in het opleiden van mbo-studenten.



Geen werken zonder leren



Alexander van der Doorn is praktijkopleider bij Kennemer Duincamping Bakkum, een erkend leerbedrijf in de sector Voedsel, groen en gastvrijheid. De jury stelde vast dat hij uitblinkt in de wijze waarop hij verantwoordelijk is voor het opleidingsbeleid en daarin binnen het bedrijf een voortrekkersrol vervult. Alexander weet ook onder stressvolle omstandigheden de studenten verder te brengen en verliest het persoonlijk contact niet uit het oog. Een zelfbewuste praktijkopleider die zich geen werken zonder leren kan voorstellen.



Veiligheid accepteren



“In mijn rol van praktijkopleider mag ik veel betekenen voor jonge mensen aan het begin van hun carrière en hun leven”, zegt de geëmotioneerde Alexander. “Als ik daar zo’n bijdrage aan kan leveren dat de student zegt: ‘Dit was het mooiste jaar van mijn leven’, dan is dat eigenlijk al meer waard dan deze prijs. Bedankt Kennemer Duincampings, Cosmo Academy en al die anderen dat ik dit ook echt heb kunnen doen. Zonder jullie had ik dit nooit bereikt. En vooral dank aan de studenten, die lieve jonge mensen die hun hart aan mij geven en zich openstellen, de veiligheid accepteren en daardoor verder komen.”



Van 1.600 voordrachten naar zestien finalisten



Tot en met 30 april 2019 kon iedereen leerbedrijven en praktijkopleiders voordragen voor de prestigieuze prijzen. Het recordaantal van 1.600 voordrachten is beoordeeld en ingedeeld naar sector en provincie, om uiteindelijk met een jury van studenten, docenten, scholen en het ministerie van OCW tot één beste leerbedrijf en één beste praktijkopleider te komen. De verkiezing beste leerbedrijf werd in 1996 voor het eerst georganiseerd. De prijs beste praktijkopleider wordt sinds 2009 uitgereikt.



Beste leerbedrijf en mbo-ambassadeurs



De winnaar werd bekendgemaakt in theater Orpheus te Apeldoorn tijdens het Ambassadeursgala mbo, de feestelijke finale van de Dag van het mbo. Bij dezelfde gelegenheid werd JC-Electronics uit Leek uitgeroepen tot beste leerbedrijf van Nederland. Hendrik de Kok van ROC Tilburg werd verkozen tot landelijke ambassadeur mbo, Jasper Olthuis van het Deltion College werd beloond met de Berg Award en team Apothekersassistent van ROC Nijmegen werd uitgeroepen als onderwijsteam van het jaar.



Dit is mbo



Het ambassadeursgala mbo en de dag van het mbo zijn initiatieven van het samenwerkingscollectief Dit is mbo (powered by de MBO Raad, SBB, het ministerie van OCW en WorldSkills Netherlands). De organisatie van het gala en de dag zijn in handen van de MBO Academie.