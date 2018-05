VEH en Consumentenbond: Volksbank herstelt teveel berekende boeterente



Amersfoort/Den Haag, 25 mei 2018 - De Volksbank gaat teveel betaalde boeterente terugbetalen aan klanten die voor 14 juli 2016 hun hypotheek vervroegd hebben afgelost. Daarvan is sprake zodra een klant bij zijn eigen bank kiest voor een nieuw rentecontract met een lagere hypotheekrente, of daarvoor overstapt naar een andere bank. De Volksbank gaat de boeterentes tot 14 juli 2011 opnieuw berekenen en teveel betaalde bedragen teruggeven. Dat heeft de bank de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis laten weten.



De Volksbank, die hypotheken verstrekt onder de merknamen SNS, RegioBank en BLG Wonen, gaat klanten zelf benaderen en informeren over de herstelbetalingen. Consumenten die na 14 juli 2011 een boeterente aan de bank hebben betaald maar daar inmiddels geen klant meer zijn, krijgen ook bericht. Mocht dit niet gebeuren, dan kunnen zij zich bij hun voormalige bank melden.



Passend en eerlijk



In gesprekken met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis gaf de Volksbank aan dat zij na eigen onderzoek tot de conclusie kwam dat de berekening van de boeterentes beter had gekund.



De Volksbank heeft vervolgens een nieuwe berekeningswijze opgesteld die beide consumentenorganisaties passend en eerlijk vinden. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Dit is een goede regeling voor klanten van deze groep banken’.



Herstelbetalingen tot vijf jaar voor AFM-richtlijn



In maart 2017 kwam toezichthouder AFM met een leidraad die aangeeft hoe geldverstrekkers de boeterente moeten berekenen. Iedereen die zijn hypotheek na 14 juli 2016 heeft overgesloten, moet na een herberekening volgens deze richtlijn voor het teveel betaalde inmiddels zijn gecompenseerd.



De Volksbank is de eerste bank die ook boeterentes in een periode van vijf jaar voor de AFM-richtlijn opnieuw berekent en waar nodig herstelt. De bank past de nieuwe berekeningswijze toe op alle hypotheken die na 14 juli 2011 zijn overgesloten en waarvoor klanten een boeterente hebben betaald. “Wij roepen alle andere banken op om het voorbeeld van de Volksbank snel te volgen” zegt Nico Stolwijk, manager belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.



Juridische stappen



Tussen 2011 en 2016 sloten ongeveer 100.000 huiseigenaren hun hypotheek vervroegd over naar een lagere rente. Uit onderzoek van de Consumentenbond in 2017 bleek dat veel banken hun klanten in die tijd een te hoge boeterente in rekening brachten. Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond deden daarop een moreel appel op alle banken om hun klanten daarvoor te compenseren. De Volksbank is tot nu toe de enige bank die hieraan gehoor geeft. De consumentenorganisaties roepen andere banken op om dit voorbeeld te volgen. Als dat niet gebeurt, overwegen zij juridische stappen. Onlangs kondigden beide consumentenorganisaties aan Delta Lloyd Bank te zullen dagvaarden.