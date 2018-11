Tom Oostrom (Nierstichting) nu ‘invloedrijkste persoon in filantropie’

Nierstichting-directeur Tom Oostrom is verkozen tot ‘invloedrijkste persoon in de Nederlandse filantropie’ door opinieblad De Dikke Blauwe. De benoeming vindt vanmiddag plaats tijdens het filantropiecongres Civil Power in De Balie in Amsterdam. Oostrom neemt hiermee de nummer 1 positie in De Dikke Blauwe top 100 over van Laurentien van Oranje, die vorig jaar bovenaan eindigde. De jury prijst Oostrom om zijn proactieve ondernemerschap en innovatievermogen. Onder zijn leiding ontwikkelt de Nierstichting zich van traditioneel goed doel tot een maatschappelijke onderneming met een heldere ambitie: nierziekten kunnen genezen.



Tom Oostrom: ‘Het is een enorme waardering voor hetgeen we als Nierstichting met elkaar, onze vrijwilligers, patiënten, donateurs en iedereen die onze missie steunt bereiken. Een erkenning voor de koers die we varen. Relevantie en ondernemerschap zijn essentieel om innovatie en impact te realiseren.



De jury van de DDB100, de journalisten Charles Groenhuijsen en Edwin Venema, zijn lovend over Oostrom, die zijn loopbaan startte als verpleegkundige: ‘Tom Oostrom is een zeer geloofwaardige leider van zijn organisatie, die zijn missie ook kent, voelt en leeft buiten de papieren werkelijkheid. Kenmerkend voor zijn maatschappelijk ondernemerschap is o.a. zijn actieve bijdrage aan het samenwerkingsverband RegMed XB en de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Oostrom pakte dat met zijn fonds zelf op omdat de markt die innovatie liet liggen. Oostroms drive is heel concreet: werken aan een echte oplossing voor patiënten – nierziekten kunnen genezen.’



Oostrom wordt vanmiddag in het zonnetje gezet tijdens het congres Civil Power gewijd aan betere samenwerking en meer focus op impact van filantropische organisaties, een initiatief van Stichting Lenthe en De Dikke Blauwe. Tijdens dit live event, bijgewoond door zo’n 200 leiders uit de sector, ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers ontvangt Oostrom uit handen van Laurentien van Oranje een oorkonde en het eerste exemplaar van de nieuwe jaargids De Dikke Blauwe 2018/2019. De pers is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.



De Dikke Blauwe



De Dikke Blauwe wordt binnen de filantropie beschouwd als onafhankelijke, journalistieke gids voor iedereen die inspiratie en informatie zoekt in ‘Het Land van Goed Doen’. Dit jaar verschijnt de 5e editie gedrukte jaareditie (2018/2019).