Nederlanders kiezen vaker voor rechtsbijstand door toeslagenaffaire

De afgelopen maanden kiezen meer Nederlanders voor het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering. Opvallend is het gestegen percentage dat kiest voor een dekking bij een conflict met de Belastingdienst, zo blijkt uit onderzoek van Rechtsbijstandverzekering.nl onder 1200 Nederlanders.



Toeslagenaffaire



Door de fouten die zijn gemaakt door de Belastingdienst met het toekennen, stopzetten en terugvorderen van kinderopvangtoeslag zijn duizenden ouders slachtoffer geworden. Veel van de ouders hebben hun rechtsbijstandverzekering ingeschakeld voor juridische hulp bij de zaak. Mede daardoor worden gedupeerde ouders terugbetaalt en ontvangen ze een compensatie.



Verzekeren voor juridische hulp bij toekomstige fouten Belastingdienst



Bij het kiezen van een rechtsbijstandverzekering kan er een keuze gemaakt worden welk soort conflicten men wilt verzekeren. Uit het onderzoek blijkt dat de afgelopen maanden 25% koos voor een dekking die juridische hulp biedt bij conflicten met de Belastingdienst waar dat in 2018 jaar nog 8% was. Maar liefst 60% van de mensen die voor deze dekking kozen geven aan dat de kindertoeslag affaire heeft geleid tot minder vertrouwen in de Belastingdienst. Hiervan was 70% een volwassene met kinderen of met een kind op komst.



“Het onderzoek laat zien dat Nederlanders minder vertrouwen hebben in de Belastingdienst. Er is een duidelijke trend zichtbaar dat meer mensen zich ook daarvoor willen verzekeren. Een rechtsbijstandverzekering is immers goedkoper dan het inschakelen van een advocaat”, aldus Kasper de Wijs van https://www.Rechtsbijstandverzekering.nl .