Maatregelen Corona verlengd: hoe blijf je als organisatie relevant?

In tijden zoals deze raken organisaties hun traditionele bedrijfsmodel kwijt. Zij krijgen de eerste signalen dat zij het inzicht in de markt missen, geen frisse kijk meer hebben op hun eigen handelen of juist geen duidelijke ideeën hebben over hoe ze hun bedrijfsmodel moeten aanpassen aan de huidige situatie.



De eerste grote klappen van de corona-crisis hebben gezorgd voor realisme. Bestuurders bij organisaties zijn trots dat zij zich snel hebben aangepast aan de 'intelligente lockdown'. Het verzorgen van kinderopvang voor medewerkers, het verschuiven van de operatie op locatie, naar de operatie op afstand en het daarbij integreren van Microsoft Teams, is inmiddels voltooid. Nu komt de volgende fase eraan: de vraagstukken aanpakken die gaan bepalen of organisaties relevant zullen blijven in de markt.



De volgende fase



Hoewel de meeste organisaties snel gehandeld hebben naar aanleiding van de eerste maatregelen, is het nu noodzaak dat bedrijven hun gehele bedrijfsmodel voor de komende, onbekende periode gaan aanpassen. Dit is voor hen van groots belang om relevant te blijven in de markt. De zogenaamde anderhalve meter economie, of nog nauwkeuriger, de ‘post-growth-economy’, gaat niet gemakkelijk zijn voor velen.



Van buiten naar binnen kijken



Juist de vragen die de relevantie van het bedrijf, in de komende periode, zullen bepalen komen vanuit elke hoek naar voren. Van marketing, sales en HR, tot business development en productie. Het vermogen van organisaties om van buitenaf naar binnen te kunnen kijken, is nu cruciaal. Daar staat tegenover dat de denkwijze van een organisatie vaak de mogelijkheden beperkt omdat het in veel gevallen zeer lastig blijkt om goed buiten boord te kijken. Hoe krijg je dit als organisatie dan toch voor elkaar?



3.000+ studenten



Er zitten inmiddels honderdduizenden studenten thuis en juist deze mensen willen niet stilzitten, maar bijdragen. Bobbianne van Sluys, die op afstand bedrijven voorziet van oplossingen op hun vraagstukken zegt: "Terwijl ik thuis zit, help ik bedrijven door oplossingen te creëren voor de vraagstukken waar zij mee worstelen. Zo voorzie ik hen van goede oplossingen en inzichten en heb ik de mogelijkheid om een inkomen te verdienen. De oplossingen op hun problemen hoeven niet perse uit de organisatie zelf te komen, zeker nu niet.



Digitaal en op afstand



De startup BLACKBEAR®, die dit faciliteert, koppelt inmiddels al 3.000+ studenten op afstand aan vraagstukken van organisaties. Het digitale platform verbindt de studenten en de oplossingen die zij creëren, eenvoudig aan de vraagstukken zonder dat eigen resources van de organisaties ingezet moeten worden.