Koninklijke onderscheiding voor directeur Stichting Vluchteling

Koninklijke onderscheiding voor Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling



Vandaag is Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Haar inzet, betrokkenheid en verdiensten bij Stichting Vluchteling en voor de samenleving in zijn geheel zijn op waarde geschat en verdienen een Koninklijke onderscheiding. Een zeer verraste Tineke Ceelen: “Ik ben diep ontroerd, ik doe niet meer dan logisch is. Het is mooi om te zien dat het werk voor de 70 miljoen vluchtelingen, mensen die helemaal niets meer hebben, gezien wordt.”



Vanwege de coronacrisis is de onderscheiding vandaag niet opgespeld, maar heeft Burgemeester Wendy Verkleij van de gemeente Noordwijk, deze ochtend een verrassingstelefoontje gepleegd. Later dit jaar volgt de officiële uitreiking. Niettemin is dit een feestelijke dag waarbij ruimschoots stilgestaan wordt bij deze eervolle onderscheiding.



Vanaf 1993 werkt Tineke Ceelen (57) in de internationale hulpverlening en sinds 2003 leidt zij Stichting Vluchteling met hart en ziel, waarbij noodhulp aan de meest kwetsbare medemens de drijvende missie is. Mede dankzij haar leiderschap, overredingskracht, inlevingsvermogen en gedrevenheid, krijgen miljoenen vluchtelingen een stem in het publieke debat en ontvangen vluchtelingen en ontheemden dagelijks levensreddende hulp.



Tijdens haar vele reizen, van Rwanda tot Myanmar, van Soedan tot Syrië en van Irak tot het laatste stukje IS Kalifaat en ook in Congo, tijdens haar ontmoetingen met Nobel Vredesprijswinnaar Dr. Mukwege, bekijkt zij steeds weer de situatie van dichtbij om zo de echte noden te identificeren en dit vervolgens helder en met overtuigingskracht over te brengen aan het Nederlandse publiek.



Boudewijn Poelmann, directeur Nationale Postcode Loterij, noemt Ceelen een onvermoeibare voorvechtster voor vluchtelingen over de hele wereld. “Zij verdient deze onderscheiding vanwege haar moed, doorzettingsvermogen en groot menselijk hart”.



Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam: “Als oud-Bestuursvoorzitter van Stichting Vluchteling, heb ik gezien hoe Tineke haar visie, strategisch inzicht en praktische aanpak weet te combineren met een hoge mate van radicale barmhartigheid.”



Ab Klink, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Vluchteling: “Tineke Ceelen doet meer dan haar werk. Zij is haar werk. Ze heeft niet alleen compassie, ze leeft het.”



Art Rooijakkers, ambassadeur Stichting Vluchteling: “Tineke is van goud en een inspiratie voor velen. Zoals zij, zouden er meer moeten zijn.”