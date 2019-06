Seniorenorganisatie bindt de strijd aan met cybercriminaliteit

KBO-PCOB, met 250.000 leden de grootste seniorenorganisatie in Nederland, roept juni uit tot de maand van de strijd tegen cybercriminaliteit. Op maandag 3 juni start KBO-PCOB een voorlichtingscampagne via onder andere voorlichtingsfilmpjes en uitgebreide artikelen in de eigen media. Elke woensdag in juni wordt uitgeroepen tot ‘gehacktdag’. KBO-PCOB laat dan aan de hand van een aantal nep-mails zien hoe je deze kunt herkennen en hoe je vervolgens kunt voorkomen dat je bestolen of gehackt wordt.



De meeste senioren zijn rond het jaar 1999 voor het eerst online gegaan. Op dit moment gaan bijna negen op de tien senioren die internet gebruiken dagelijks online. Gemiddeld zijn zij tussen de twee en drie uur per dag online. Tegelijkertijd voelt de helft van hen zich wel eens kwetsbaar achter de computer. Dit blijkt uit het Grote cybercrime-onderzoek van KBO-PCOB waar 1.050 senioren aan meededen.



Senioren online



Senioren zijn in het bezit van gemiddeld tussen de twee en drie apparaten om online te gaan. De computer thuis wordt het vaakst gebruikt, gevolgd door de tablet en de laptop. Internet wordt het meest gebruikt voor e-mail, gevolgd door internetbankieren en overheidsdiensten. Vrijwel iedereen maakt gebruik van DigiD, en zeven op de tien gebruiken sociale media, het meest WhatsApp, Facebook en YouTube. En op het gebied van beveiliging zien we het volgende beeld: bijna acht op de 10 senioren met internet maakt gebruik van een wachtwoord of toegangscode op het apparaat waar ze het meest mee online gaan. Zes op de 10 senioren bewaren hun wachtwoorden op papier, of ze weten hun wachtwoorden uit het hoofd. En een derde gebruikt persoonlijke gegevens zoals geboortedatum, postcode, en namen van bekenden als wachtwoord of als een deel van hun wachtwoorden. Ruim acht op de 10 gebruiken een virusscanner en zes op de 10 een firewall. Zeven op de 10 maken back-ups van hun bestanden. Verder plakken twee op de 10 altijd hun camera af wanneer deze niet wordt gebruikt.



Cybercrime



Op het gebied van cybercrime zien we de volgende resultaten. 7% van de senioren geeft aan slachtoffer te zijn geweest van phishing, 0% van de senioren is slachtoffer geweest van internet pesten, 3% is slachtoffer geweest van koop- en/of verkoopfraude via internet en 2% tot slot is slachtoffer geweest van hacken. In totaal is een op de 10 senioren slachtoffer geweest in zijn leven van cybercrime. De vrees om slachtoffer te worden van cybercrime is veel groter; vier op de 10 senioren zijn daar bang voor. Ook hier weer zien we een sterk samenhang met de ervaring die men heeft met internet. Hoe meer ervaring men heeft, en hoe meer uur men aan internet besteedt, des te geringer de vrees dat men slachtoffer wordt van internetcriminaliteit.