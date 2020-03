Land van Ons start nieuwe ecologische hoofdstructuur in Drenthe

Na drie maanden voorbereiding is het zover: burgerinitiatief Land van Ons zet zichzelf op de kaart en koopt met ingebracht geld van alle leden haar eerste stuk grond. De 8 hectare grond in Hooghalen zal met aandacht voor landschap en biodiversiteit gaan worden beheerd.



Land van Ons wil een kentering teweegbrengen in het uitputten van grond en het verdwijnen van plantaardig en dierlijk leven uit ons landschap. De afgelopen 50 jaar zijn zowel de overheid als landbouw-, natuur- en milieuorganisaties niet in staat gebleken de enorme achteruitgang van onze biodiversiteit tot staan te brengen. Daarom gaat de coöperatie met zoveel mogelijk burgers zelf landbouwgrond opkopen, en dat door heel Nederland. Op deze manier wil Land van Ons de basis vormen voor een nieuwe ecologische hoofdstructuur, die naast onze natuurgebieden zorg draagt voor een stabiele biodiversiteit. Land van Ons is niet gericht op financieel rendement, maar op behoud en herstel van wat echt waardevol is. Iedereen kan al voor €20,- per jaar meedoen.



In drie maanden tijd hebben al ruim 2000 leden zich aangesloten bij Land van Ons. Samen kopen zij nu een perceel van 8 hectare ten zuiden van Assen. De grond aan het spoor bij Hooghalen ligt aan de rand van natuurgebied Heuvingerzand van Staatsbosbeheer en is de laatste jaren gebruikt voor gras en akkerbouw. Land van Ons gaat de komende tijd aan de slag met bodemkundig onderzoek en het opstellen van een lange termijnplan voor duurzaam beheer. De leden hebben ook hun akkoord gegeven voor 2 andere percelen. De afronding van die aankopen in Zuid-Holland en Overijssel zal nog 1-2 maanden tijd vergen.



Website: https://www.landvanons.nl