Zorgverzekeraars schieten tekort op digitale toegankelijkheid

Tegenwoordig worden steeds meer zaken in de zorg online geregeld, denk bijvoorbeeld aan het inzien van zorgkosten en declareren van nota's. Toch valt er nog veel te winnen om alle verzekerden een goede gebruikerservaring te bezorgen. Dit blijkt uit onderzoek van Stuurlui naar de digitale toegankelijkheid van 40 Nederlandse zorgverzekeraars. Van alle 40 websites voldoet geen enkele homepagina aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Ook opvallend is dat slechts 1 zorgverzekeraar, Just (Label van CZ) een toegankelijkheidsverklaring op de website heeft gepubliceerd. Voorbeelden van problemen die we geconstateerd hebben: onduidelijke knoppen zonder beschrijving, complexe en drukke vormgeving, het ontbreken van ondertitels en felle kleuren zonder contrast. Voor de (semi-)overheid is het toepassen van de standaard voor digitale toegankelijkheid verplicht. Deze wet stelt eisen aan de techniek en het design om ervoor te zorgen dat iedereen de website kan gebruiken. Maar ook voor het bedrijfsleven is het essentieel goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk aan te bieden. Zo kan voorkomen worden dat mensen met een functiebeperking digitaal worden buitengesloten.

Stuurlui is gespecialiseerd in WordPress webdevelopment en werkt veel voor (semi-) overheidsinstellingen. Meerdere keren per jaar doen we onderzoek naar de digitale toegankelijkheid van onder andere ziekenhuizen, provincies en gemeenten. Om onze kennis en kunde te delen en de bewustwording over digitale toegankelijkheid te vergroten, organiseren we regelmatig workshops en lezingen.



