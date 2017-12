Nieuwe vestigingen neuroCare Group in de VS, Australië en Nederland

NIJMEGEN, 20171227 -- De van oorsprong in Nijmegen gevestigde GGZ instelling neuroCare Group (voorheen Brainclinics Treatment) opent deze week haar veertiende vestiging wereldwijd. Recentelijk werd de samenwerking met Brain Dynamics in Groningen (o.l.v. van Ben Reitsma) en Hengelo (o.l.v. Johan Fekkes) gerealiseerd. neuroCare is gespecialiseerd in geavanceerde behandelingen, zoals magnetische hersenstimulatie bij de behandeling van depressie en neurofeedback bij de behandeling van ADHD.



Onlangs hebben de GGZ instellingen Braindynamics Hengelo en Braindynamics Groningen zich aangesloten bij neuroCare Group. In Nijmegen en Den Haag bestonden reeds vestigingen, waardoor men nu op vier locaties in Nederland terecht kan voor wetenschappelijk onderbouwde en gepersonaliseerde neuromodulatie behandelingen bij o.a. ADHD en depressie. Naast deze vestigingen zijn in de afgelopen twee jaar vijf vestigingen in Australië, een vestiging in Duitsland en vier vestigingen in de Verenigde Staten geopend. neuroCare vindt zijn oorsprong in Nijmegen en is een spin-off van onderzoeksinstituut Brainclinics.



neuroCare, pionier op het gebied van neuromodulatie, legt zich al sinds 2001 toe op onderzoek en behandeling van o.a. depressie, dwang, concentratieklachten en slaapproblemen. In de behandelcentra worden neuromodulatie technieken (rTMS en neurofeedback) gecombineerd met reguliere behandelingen. Door de jarenlange behandel- en onderzoekservaring, heeft neuroCare zich tot een (inter-)nationaal behandelcentrum ontwikkeld. Naast de gecombineerde neuromodulatie behandelingen, worden er ook reguliere behandelingen aangeboden.



In alle behandelcentra worden enkel wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden toegepast. Zo is uit recent wetenschappelijk onderzoek gebleken dat de door neuroCare toegepaste behandelmethode, waarbij magnetische hersenstimulatie (rTMS) met psychotherapie gecombineerd wordt, bij 66% van de cliënten met therapieresistente depressie een gunstig behandeleffect laat zien. Het grote voordeel van deze behandelmethode bestaat eruit, dat psychotherapie tegelijkertijd plaatsvindt met hersenstimulatie, uitgevoerd door dezelfde therapeut. Dit leidt tot efficiëntere en effectievere behandeling. Zorginstituut Nederland heeft rTMS in combinatie met psychotherapie dit jaar als behandelmethode erkend, waardoor de methode inmiddels door een aantal zorgverzekeraars in Nederland vergoed wordt.



Voor meer achtergrondinformatie over de behandelmethodes en wetenschappelijke onderbouwing, zie ook:



https://www.neurocaregroup.com/neurocare-nederland.html



Over neuroCare Group Nederland BV



neuroCare Group Nederland BV is gespecialiseerd in Personalized Medicine, diagnostiek en behandeling van o.a. depressie, OCS en ADHD. Hierbij maakt neuroCare Group enkel gebruik van evidence-based methoden, zoals het QEEG (kwantitatief EEG), neuropsychologisch onderzoek, cognitieve gedragstherapie, Neurofeedback therapie bij ADHD en rTMS behandeling bij depressieve klachten. Daarnaast houdt neuroCare Group zich ook intensief bezig met toegepast wetenschappelijk onderzoek.