Grote gift voor kinderen met handicap

Deelnemers VriendenLoterij spelen 287.716 euro bij elkaar voor NSGK



Tijdens het Goed Geld Gala 2018 ontving de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) een cheque van 287.716 euro van de VriendenLoterij. De Stichting besteedt het geld aan projecten voor kinderen en jongeren met een handicap. Zij staan in onze samenleving vaak aan de zijlijn. Wat zorgt voor eenzaamheid en verdriet. NSGK helpt ze om mee te doen.



Kinderen en jongeren met een handicap willen gewoon kunnen spelen, leren, sporten, uitgaan en een baan vinden, samen met leeftijdgenoten zonder handicap. Maar in Nederland worden ze vaak al vanaf jonge leeftijd op een zijspoor gezet. Terwijl ze met een beetje steun vaak gewoon mee kunnen doen.



NSGK geeft die steun. Bijvoorbeeld door speeltuinen toegankelijk te maken, zodat kinderen met en zonder handicap daar samen kunnen spelen. Of door kleinschalige woongroepen te ondersteunen voor kinderen die door hun handicap niet meer thuis kunnen wonen. Verder steunt NSGK projecten op het gebied van cultuur, sport, onderwijs, vakantie en voorlichting.



Zo maakt NSGK jaarlijks honderden projecten mogelijk voor duizenden kinderen en jongeren met een handicap. NSGK-directeur Henk-Willem Laan: “Wij kunnen kinderen en jongeren helpen dankzij de steun van donateurs, vrijwilligers, en – niet in de laatste plaats – de deelnemers van de VriendenLoterij. Al deze mensen willen we heel hartelijk bedanken: met uw hulp bouwen we een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Of zoals wij dat zeggen: inclusief iedereen!”