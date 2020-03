Oplossing tegen wachtrijen voor winkels en publieke ruimtes

Jewel Labs lanceert per direct de nieuwe dienst timeslots.nl waarmee organisaties in staat worden gesteld om op gecontroleerde wijze mensen op gezette tijden binnen te laten en zo te grote drukte in de winkels en rijvorming buiten tegen te gaan. Dit is relevant voor alle winkels, supermarkten, parken, verzorgingstehuizen, musea en overige instanties waarbij mensen samenkomen.



Iedereen kan vanaf vandaag online een "evenement" (laten) aanmaken waarvoor beperkt toegang verkregen kan worden, telkens binnen een afgebakende tijd. Door het trekken van een digitaal nummertje weten klanten vooraf waar ze aan toe zijn.



Ideaal in de huidige tijd waarin we door de coronacrisis gedwongen worden om ruime afstand te bewaren tot elkaar en met niet meer dan een kleine groep tegelijkertijd in een winkel mogen komen. De noodzaak voor een dergelijke oplossing is evident, want elke winkelier zal op de een of andere manier de stroom van zijn klandizie moet gaan controleren. Timeslots.nl biedt hiervoor de perfecte en in zijn simpelheid ideale oplossing.



Door het bemachtigen van een plekje in de winkel ergens op dag, ontstaat er zekerheid over het kunnen doen van boodschappen, het repareren van de fiets of het versturen van postpakketten. Zeker voor hen die tot een risicogroep behoren is dit een uitkomst om op een zo veilig mogelijke manier toch onderdeel van de maatschappij te kunnen blijven.



Jewel Labs heeft als kaartverkoper al meer dan tien jaar ervaring met schaarste, piekverkopen en timeslots. Zij zijn marktleider voor de onafhankelijke bioscopen in Nederland en Vlaanderen en daarnaast bekend van het tweede kaartje gratis van Albert Heijn en de David Bowie-tentoonstelling van het Groninger Museum enkele jaren terug.



De timeslots kunnen door winkeliers gratis online worden aangeboden aan hun klanten, of tegen een vergoeding.



Kijk voor meer informatie op www.timeslots.nl