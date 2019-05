Verantwoord ondernemen, speerpunt van Creon

Creon Raamdecoratie is al bijna tien jaar een succes door het efficiënte doe-het-zelf concept. Alle raamdecoratie wordt precies op maat geleverd nadat u zelf de maten, kleuren, bediening en afwerking heeft bepaald. Dit vult u online in en u ziet direct de totaalprijs. Het monteren doet u eenvoudig zelf met de heldere instructies op de website. Dit concept werkt duidelijk, snel en efficiënt. Door eigen inbreng schaft u raamdecoratie aan van hoge kwaliteit voor een lagere prijs en wij kunnen op deze manier verantwoord ondernemen, iets wat wij beslist nastreven.



Verantwoorde inkoop en productie



De meest gebruikte materialen van Creon Raamdecoratie zijn gerecycled hoogwaardig aluminium en kunststof, textiel met beschermende coating en hout voor de jaloezieën. Dit hout is op ecologisch verantwoorde manier geteeld en geoogst van diverse snelgroeiende houtsoorten. Door het textiel van een coating te voorzien, is het eenvoudig te reinigen, UV-bestendig, slijtvast en vochtbestendig. Dit betekent uiteraard een langere levensduur, ook van uw meubels die beter worden beschermd. Onze productie doen wij in eigen land, dit bespaart tijd en vervoerskosten. Omdat we bij Creon Raamdecoratie precieze maten doorkrijgen, wordt er geen materiaal verspild en dat scheelt in afvalverwerking.



Verantwoorde verkoop en veel keuze



Bij Creon Raamdecoratie heeft u de keuze uit houten jaloezieën, rolgordijnen, duo rolgordijnen, plissé gordijnen en paneelgordijnen. Door toepassing van de juiste raamdecoratie op een bepaalde plek wordt de ruimte optimaal gebruikt. U creëert zo een sfeervolle en veilige leefomgeving en bespaart op energie van verwarming en airconditioning. Op de website kunt u lezen welke raamdecoratie het meest geschikt is voor welke ruimte. De bediening is in de regel handmatig, maar de houten jaloezieën zijn ook in een elektrische versie te bestellen. Dit kan met een afstandbediening of via uw mobiele telefoon met behulp van een Somfy Tahoma Box. Bij Creon Raamdecoratie heeft u een uitgebreide keuze in kleur en dessin voor elke interieurstijl. U kunt altijd vooraf een proefstaal aanvragen, zodat u zeker weet dat u de juiste keuze maakt.



Uitstekende service op maat



Creon Raamdecoratie bezorgt uw bestelling met eigen transport bij u thuis. Hierover houden we dus zelf controle en contact. Omdat u zelf meet en monteert kunnen we het transport beperken tot één keer per klant. Creon Raamdecoratie beschikt naast de website over een showroom in Hardinxveld-Giessendam die op afspraak is geopend. Zo kunt u de raamdecoratie echt beleven en eventueel afhalen bij ons magazijn. Verder kunt u hier extra advies vragen aan onze deskundige medewerkers en bestellingen doen. Uiteraard kunt u ook online met uw vragen bij ons terecht.