De samenwerking tussen Dyade en ProActive is officieel

Vanaf 1 juli 2020 is de samenwerking tussen ProActive en Dyade officieel. Het is iets om trots op te zijn. Dyade is namelijk één van de grootste dienstverleners in het onderwijs en ProActive is marktleider op datzelfde gebied. Hoe we elkaar precies kunnen aanvullen, vertellen we graag in dit bericht.



Wat doet Dyade?



Dyade is dé specialist in bedrijfsvoering voor het onderwijs. Deze organisatie wil groeien in toegevoegde waarde voor het onderwijs. Die ambitie sluit goed aan op de visie van ProActive. Hun motto is: u het onderwijs, wij de zakelijke zorg.



Wat doet ProActive?



ProActive is het softwarebedrijf achter de Spend Cloud: dé alles-in-één oplossing voor zakelijke uitgaven. Met deze online oplossing beheren organisaties hun geldstromen. Ingewikkelde handelingen versimpeld ProActive maar al te graag en ze creëren overzicht. Zo kunnen ze onder andere medewerkers in het onderwijs ontzorgen. Met al meer dan 20 jaar ervaring en 800 klanten, kunnen ze goed inschatten wat organisaties nodig hebben. Op die behoeftes sluit de Spend Cloud perfect aan.



Wat levert de samenwerking in de praktijk op?



Dyade is trots op de vele onderwijsbesturen waar zijn diensten voor mag verzorgen en ook ProActive is op veel scholen niet meer weg te denken. Samen leveren Dyade en ProActive nog meer toegevoegde waarde voor het onderwijs.



Wat betekent dat voor onze gezamenlijke klanten?



Dyade blijft innoveren. Die innovatie en ambitie zorgt ervoor dat ze relevant blijven. Dyade heeft bewezen zich goed te kunnen aanpassen en een leidende positie in de onderwijsmarkt vast te kunnen houden. Dyade is een stabiele organisatie waar je op kunt vertrouwen.



“De samenwerking met Dyade zorgt ervoor dat we niet alleen marktleider in het onderwijs zijn, maar dat je eigenlijk niet meer om de Spend Cloud heen kunt. Met Dyade als partner zien we nu nog meer kansen. Daarnaast is het natuurlijk geweldig als zo’n toonaangevende en fundamentele organisatie als Dyade, jouw expertise onderstreept door een samenwerking aan te gaan. Met hun track record is dat wel echt iets om trots op te zijn.” - Heiko Bonenkamp, Managing Director bij ProActive.



Daarnaast ziet Dyade de Spend Cloud als een bewezen product. Met meer dan 800 klanten en de hoge tevredenheid die we bij ProActive terugzien in onze klanttevredenheidsonderzoeken, kunnen we kwaliteit en service garanderen. Juist door de hoeveelheid klanten in het onderwijs en onze jaren ervaring, weten wij precies hoe we het beste aan kunnen sluiten op de behoeftes van onderwijsinstellingen. Dit kan Dyade beamen.



“ProActive is het A-merk, daar kun je niet omheen. De Spend Cloud is zeker voor het onderwijs gewoon de beste keuze, punt.” - Herman de Wild, directeur bij Dyade.



Onze klanten zijn met de samenwerking tussen Dyade en ProActive dus gegarandeerd van kwaliteit, zekerheid en expertise.



Wat betekent dat voor de eindgebruikers?



Wat merken leraren en directeuren van de samenwerking tussen Dyade en ProActive? Bij ProActive leveren we techniek met een human touch. De meerwaarde van diensten en applicaties is de menselijke factor. De processen en tools zijn daarbij ondersteunend. Die aanpak zien we ook bij Dyade terug. De werkwijze van Dyade houdt in dat ze een van hun eigen medewerkers bijvoorbeeld bij schoolbesturen hebben werken. Zo kunnen ze pas écht advies op maat geven en goede ondersteuning bieden. Niet alleen onze gezamenlijke techniek is dus waardevol, maar ook de menselijke factor cruciaal.



● Schooldirecteuren kunnen met de Spend Cloud efficiënter werken. Administratie kost dan veel minder tijd en handmatige handelingen. Daarnaast geeft de Spend Cloud inzicht in waar er bespaard of geoptimaliseerd kan worden. Wanneer je minder tijd hoeft te besteden aan administratieve bezigheden, houd je automatisch meer tijd over voor kerntaken



● Docenten hoeven nooit meer geld voor te schieten of met een broekzak vol cash rond te lopen. Ook ingewikkelde declaratieformulieren en -processen zijn verleden tijd. De Spend Cloud maakt een einde aan declaratiegedoe. Zo houden ook leraren meer tijd over voor wat belangrijk is: het onderwijs



● De administratie komt minder fouten en onduidelijkheden tegen. Dat scheelt frustraties en discussies, maar ook tijd en verwerkingskosten. Dat geld kan dan weer in het onderwijs zelf gestoken worden



Kortom: door de samenwerking tussen Dyade en ProActive houden medewerkers in het onderwijs meer tijd over voor kerntaken en besparen we onze klanten tijd en geld. Juist het ontzorgen van de medewerkers en het verminderen van de administratieve rompslomp, dat is waar we het voor doen.