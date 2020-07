ShowBird neemt Plugify over

ShowBird neemt Plugify onder de vleugels



Showbird.com, het grootste boekingsplatform voor live entertainment in Nederland, heeft de activiteiten van Plugify.nl overgenomen. De door Eline Leijten opgerichte website overleefde de Corona crisis niet, maar wordt nu dus een merk onder de paraplu van ShowBird Holding.



ShowBird CEO Hassan Tagi is blij met de overname van Plugify: ‘Deze overname past goed bij onze groeistrategie. Plugify heeft zo’n 2000 uitstekende muzikanten aan zich gebonden. Veel van hen hadden zich nog niet op Showbird.com aangemeld. Zij zijn dus een welkome aanvulling op ons aanbod. Dit brengt ons een stap verder in onze ambitie om de Booking.com voor live entertainment te worden. Met de aanvulling van Plugify biedt ShowBird nu meer dan 10.000 verschillende acts aan. Muziek, Dans, Magie, Kids entertainment, Shows, Animatie, Sprekers, kortom: alles!’



Over ShowBird



ShowBird is een gamechanger in de live entertainment markt. Het online platform wil het boeken van artiesten transparant en gemakkelijk maken. Op Showbird.com vind je alle vormen van live entertainment die op locatie uitgevoerd kunnen worden. Artiesten presenteren zich op het platform, en klanten kunnen hen gemakkelijk vinden en boeken. Sinds de start in 2017 is Showbird vooral druk geweest met de techniek van het platform. De e-commerce organisatie is er nu klaar voor om via massamedia en online marketing het grote publiek te bereiken.