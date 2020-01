Verkiezing beste hond van Nederland over jaar 2019

Aanstaande zondag 12 januari 2020 vindt de verkiezing van de Hond van het Jaar 2019 plaats in ‘Flint’ in Amersfoort. De Hond van het Jaar Show is een evenement dat niet meer is weg te denken is in de Nederlandse wereld van hondenliefhebbers. Aan het begin van het nieuwe jaar is 'Flint' in Amersfoort letterlijk het toneel van en voor de beste stamboomhonden uit Nederland. Deze honden tonen zich die dag aan de keurmeesters en aan het publiek.



De Hond van het Jaar Show kent geen open inschrijving, maar de hond moet zich kwalificeren op tentoonstellingen in Nederland in 2019. Kwalificeert een hond zich, dan worden de eigenaren uitgenodigd om de hond in te schrijven voor de Hond van het Jaar Show over het jaar 2019, vooropgesteld dat de hond in Nederlands bezit is en is ingeschreven in het Nederlands Hondenstamboek van de landelijke koepelorganisatie de Raad van Beheer.



Op tentoonstellingen in Nederland worden stamboomhonden beoordeeld door een keurmeester die niet alleen kijkt of de hond voldoet aan de ras-standaard, maar ook of deze hond, geen overdrijvingen heeft in het uiterlijk en fit en vitaal is.



Het zal duidelijk zijn dat alleen honden die hieraan voldoen voorop komen te staan. Om aan te tonen dan honden ook in goede gezondheid oud kunnen worden en ook op oudere leeftijd nog enorm vitaal en energiek zijn, is er ook een speciale keuring van de veteranen, honden van 8 jaar en ouder.



De Hond van het Jaar Show onderscheidt zich van andere tentoonstellingen, niet alleen doordat hier de top van de stamboomhonden uit Nederland aanwezig is, maar ook door de wijze waarop de honden aan het publiek worden getoond.



Het is traditie dat de eigenaren zich feestelijk kleden voor deze show en de honden tip-top worden voorgebracht. De honden laten zich van hun beste kant zien op de catwalk en zijn goed te zien voor iedere bezoeker. Ook de atmosfeer - met spotlights en eigentijdse muziek - draagt bij aan deze feestelijke en kleurrijke happening!



Een hond die zich in deze "bijzondere" omstandigheden goed kan presenteren geeft daarmee niet alleen zijn fraaie uiterlijk weer, maar ook zijn of haar stabiele karakter en vitaliteit.