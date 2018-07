Canal Digitaal laat klanten een maand gratis kennismaken met televisie

Canal Digitaal, de Nederlandse aanbieder van televisie, wil met de introductie van de twee nieuwe abonnementen Vol en Bomvol nieuwe consumenten bereiken, namelijk die consumenten die relatief weinig tv-kijken of vooral uitgesteld kijken, maar toch het beste van live tv bij de hand willen hebben.



De abonnementen Vol en Bomvol zijn alleen online via de Canal Digitaal-website verkrijgbaar. Hiermee kan de consument binnen 2 minuten televisiekijken via de smartphone, tablet en/of laptop. De eerste maand is gratis, daarna zijn de abonnementskosten respectievelijk € 9,95 voor Vol en € 14,95 voor Bomvol (inclusief FOX Sports Eredivisie 1 HD).



Beide abonnementen geven ook toegang tot het volledige satelliettelevisieaanbod. Na de maand gratis kijken ontvangt de consument de smartcard die nodig is om zelf het satellietproduct te installeren.



Met deze nieuwe flexibele dienst vervult Canal Digitaal een klantbehoefte in de veranderende tv-markt. Onderzoek heeft aangetoond dat meerdere typen consumenten interesse hebben in dit product. Bijvoorbeeld de wat jongere consumenten die weinig live tv kijken omdat ze vooral online programma’s terugkijken op momenten dat het hen past. Of consumenten die willen besparen op hun duurdere vaste abonnement. Met de Canal Digitaal TV App hebben consumenten al het moois van live tv toch onder handbereik en kunnen ze bovendien programma’s tot zeven dagen terugkijken. Ook is het mogelijk om programma’s van mobiele apparaten naar een televisie te streamen via Chromecast en AirPlay.