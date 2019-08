3M boekt vooruitgang omtrent klimaatverandering en behoud hulpbronnen

Wereldwijd Duurzaamheidsrapport 2019



3M boekt vooruitgang op het gebied van klimaatverandering en behoud van hulpbronnen.



Duurzaamheid speelt een centrale rol in de bedrijfsstrategie van 3M. Daarom heeft het multitechnologieconcern ook het afgelopen jaar veel vooruitgang geboekt op het gebied van klimaatbescherming en behoud van hulpbronnen. Dat wordt bevestigd in het onlangs gepubliceerde Duurzaamheidsrapport 2019.



De focus ligt op de milieuvriendelijkheid van de producten, het voorkomen van emissies en het bevorderen van de gezondheid en veiligheid. De huidige wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen van de onderneming zijn vastgesteld voor het jaar 2025. De tussentijdse resultaten voor 2018 laten echter al aanzienlijke vooruitgang zien.



Deeldoelen reeds overschreden



Op het gebied van het behoud van hulpbronnen en de bescherming van het klimaat werden sommige van de ambitieuze doelstellingen vorig jaar al overtroffen. In het 3M Duurzaamheidsverslag 2019 staat daarover onder andere het volgende:



- Vermindering van de hoeveelheid productieafval in de fabrieken met 11,7 procent sinds 2015, rekening houdend met de omzet (doelstelling voor 2025: 10 procent).



- Verhoging van het aandeel elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in het totale energieverbruik met 26,8 procent sinds 2015 (doelstelling voor 2025: 25 procent).



- Vermindering van de absolute uitstoot van broeikasgassen met 63,7 procent sinds 2002 (doelstelling: 50 procent).



- Voorkomen van meer dan 40 miljoen ton CO2-uitstoot aan de klantzijde sinds 2015 door het gebruik van milieuvriendelijke 3M-technologieën (doelstelling tegen 2025: 250 miljoen ton).



Verantwoordelijkheid bij productontwikkeling



Op de VN-conferentie over klimaatverandering in Katowice, Polen, kondigde het bedrijf in december 2018 een vrijwillige verplichting aan: Voor elk van de ongeveer 1.000 nieuwe producten die elk jaar op de markt worden gebracht, zal 3M gedurende de volledige levenscyclus rekening houden met het principe van duurzaamheid. Zo wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of er hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt, of de producten gerecycled kunnen worden en of ze bijdragen tot het besparen van energie, afval en water.



50 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen tegen 2025



Tegen 2025 wil 3M het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen in zijn totale energieverbruik verhogen tot 50 procent. Een ander doel van het bedrijf is om tegen 2050 haar vestigingen in 70 landen wereldwijd, over te schakelen op hernieuwbare energie. Het hoofdkantoor van het bedrijf in St. Paul, Minnesota/Verenigde Staten zette de eerste stap. Daar is sinds maart 2019 de benodigde elektriciteit uitsluitend afkomstig van hernieuwbare bronnen