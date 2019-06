Rooftop Night Market in Amsterdam Zuidoost op vrijdag 28 juni



BIMS Unfolded toont creatief talent uit de Bijlmer in hooggelegen stadsoase



BIMS Unfolded is de eerste en enige terugkerende Rooftop Night Market in Nederland. Op vrijdag 28 juni komt van 17.00 tot 22.00 uur de creatieve kracht uit de BIMS (ofwel de Bijlmer) samen: van mode en kunst tot eten en muziek. Op de hooggelegen stadsoase van Club Jack staan naast goedgevulde marktkramen ook vier live bands en DJ’s geprogrammeerd.



Zuid-Afrika en Thailand op één dak



Geïnspireerd op de creatieve, kleurrijke rooftop markten van Johannesburg (Zuid-Afrika) én de bekende night markets van Bangkok (Thailand) heeft Amsterdam nu voor het eerst haar eigen Rooftop Night Market. Hier is de culturele rijkheid van Zuidoost tastbaar, hoorbaar en volop te proeven.



BIMS Unfolded



BIMS Unfolded presenteert mode van onder andere THE NEW ORIGINALS, JEKKAH en Connecting Cultures; kunstexposities van onder meer I.Am.Drugs.Art; en lekker eten op het dakterras. Met live optredens van Sarah-Jane Musiq, Paa Kofi Music, Latanya Alberto en Bnnyhunna en DJ’s is het de meest muzikale, opzwepende Rooftop Night Market voorstelbaar. Voor wie de Bijlmer eens wil ontdekken is BIMS Unfolded het perfecte evenement. Bovendien is het met prachtig weer en gratis entree, dé plek om het weekend in te luiden.



De markt is een initiatief van Heesterveld Creative Community, HOBU, Rooftop bar Jackie, Open Ateliers Zuidoost en Loket Marktzaken. Met deze markt willen de aangesloten organisaties laten zien wat de Bijlmer allemaal te bieden heeft en de onderlinge samenwerking tussen cultureel ondernemers stimuleren. Vanaf 2020 is BIMS Unfolded elk kwartaal.



Club Jack: een oase op het dak



De markt vindt plaats bij Club Jack, gelegen aan de Hogehilweg 20, op loopafstand van metrostation Bullewijk. Op het dak van de club is een heerlijke groene oase met terras en bar te vinden. Rooftopbar Jackie is neergestreken in een gebied dat volop in beweging is.



HOBU: een bruisend gebied in beweging



In de komende twintig jaar worden er 40.000 nieuwe woningen gebouwd in Amsterdam Zuidoost. Dat maakt dit stadsdeel tot een van de meest dynamische gebieden van Amsterdam. HOBU is actief als aanjager in het gebied Holendrecht en Bullewijk en is een samenwerking tussen Vinger.nl, Pop-Up City en WeTheCity. HOBU werkt samen met lokale pioniers om tijdelijke projecten én duurzame initiatieven te realiseren, die leiden tot een kwalitatieve, gemengde nieuwe stadswijk. HOBU brengt leven in de brouwerij en zet het gebied als geheel op de kaart. En dat is te merken. Bekijk op www.hobu.amsterdam wat er binnenkort op de agenda staat.



Heesterveld Creative Community



De Heesterveld Creative Community is een stichting die creativiteit en cultureel ondernemerschap stimuleert en faciliteert. Lees meer.